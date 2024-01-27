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Шесть человек погибли в смертельных ДТП в Очамчырском районе в 2023 году

Шесть человек погибли в смертельных ДТП в Очамчырском районе в 2023 году

Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут провел выездное совещание в Очамчырском районе. 27.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-27T08:55+0300

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Шесть человек погибли в смертельных ДТП в Очамчырском районе в 2023 году, 26 было ранено, об этом на совещании с главой МВД сообщил начальник ОВД района Айнар Когония.Как отметил замминистра Беслан Чкадуа, положительный результат связан с кадровыми перестановками. Он подчеркнул, что необходимо усилить работу стационарных постов ДПС в районе. В 2023 году в Очамчырском районе было зарегистрировано 61 преступление, из которых 60 было раскрыто, что составляет 98% раскрываемости. Об этом на на отчетном совещании также рассказал Айнар Когония.Тяжких преступлений было зарегистрировано 15, из них было раскрыто 14. Также было зарегистрировано одно убийство, одно изнасилование, пять краж, один разбой и одно хулиганство.По сравнению с 2022 годом, количество преступлений увеличилось на 14 единиц, на пять тяжких преступлений больше.

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