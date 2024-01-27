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Совет молодых ученых при президенте создали в Абхазии
Совет молодых ученых при президенте создали в Абхазии
Президент Аслан Бжания провел встречу с молодыми учеными, представляющими институты, подведомственные Академии наук Абхазии. 27.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-27T12:05+0300
2024-01-27T12:05+0300
2024-01-27T12:51+0300
аслан бжания
в абхазии
наука
ученые
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Совет молодых ученых при президенте создали в Абхазии. Об этом объявили на встрече Аслана Бжания с учеными. Глава государства подчеркнул, что подобная площадка необходима для прямого диалога и взаимодействия с молодым научным сообществом. Руководитель администрации президента Абесалом Кварчия отметил, что государство будет выделять гранты для осуществления учеными научно-исследовательской работы. Бжания обратил внимание на важность взаимодействия науки с экономикой. "Нужно понять, чем мы располагаем, как сделать эту связь устойчивой, чтобы она была направлена на решение экономических проблем. Обеспечение экономического суверенитета – наиважнейшая задача", – сказал президент.Президент заверил участников встречи в том, что готов оказывать содействие молодому научному сообществу страны.
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аслан бжания, наука, ученые, абхазия
аслан бжания, наука, ученые, абхазия
Совет молодых ученых при президенте создали в Абхазии
12:05 27.01.2024 (обновлено: 12:51 27.01.2024)
Президент Аслан Бжания провел встречу с молодыми учеными, представляющими институты, подведомственные Академии наук Абхазии.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Совет молодых ученых при президенте создали в Абхазии. Об этом объявили на встрече Аслана Бжания с учеными.
Глава государства подчеркнул, что подобная площадка необходима для прямого диалога и взаимодействия с молодым научным сообществом.
"Государство – это наш с вами общий дом, в котором мы можем безопасно и в соответствии с нашими обычаями развиваться. Мы должны понимать, какие у нас есть свои силы и на какие извне мы можем опираться, чтобы обезопасить завтрашний день. Об этом должны говорить в том числе и люди науки", - заявил Аслан Бжания.
Руководитель администрации президента Абесалом Кварчия отметил, что государство будет выделять гранты для осуществления учеными научно-исследовательской работы. Бжания обратил внимание на важность взаимодействия науки с экономикой.
"Нужно понять, чем мы располагаем, как сделать эту связь устойчивой, чтобы она была направлена на решение экономических проблем. Обеспечение экономического суверенитета – наиважнейшая задача", – сказал президент.
Президент заверил участников встречи в том, что готов оказывать содействие молодому научному сообществу страны.