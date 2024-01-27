https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/sovet-molodykh-uchenykh-pri-prezidente-sozdali-v-abkhazii-1049971002.html

Совет молодых ученых при президенте создали в Абхазии

Совет молодых ученых при президенте создали в Абхазии

Президент Аслан Бжания провел встречу с молодыми учеными, представляющими институты, подведомственные Академии наук Абхазии. 27.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-27T12:05+0300

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аслан бжания

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наука

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абхазия

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Совет молодых ученых при президенте создали в Абхазии. Об этом объявили на встрече Аслана Бжания с учеными. Глава государства подчеркнул, что подобная площадка необходима для прямого диалога и взаимодействия с молодым научным сообществом. Руководитель администрации президента Абесалом Кварчия отметил, что государство будет выделять гранты для осуществления учеными научно-исследовательской работы. Бжания обратил внимание на важность взаимодействия науки с экономикой. "Нужно понять, чем мы располагаем, как сделать эту связь устойчивой, чтобы она была направлена на решение экономических проблем. Обеспечение экономического суверенитета – наиважнейшая задача", – сказал президент.Президент заверил участников встречи в том, что готов оказывать содействие молодому научному сообществу страны.

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