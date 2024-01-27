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Центр науки и образования МГУ откроется при Абхазском государственном университете
Центр науки и образования МГУ откроется при Абхазском государственном университете
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Центр науки и образования Московского госуниверситета имени Ломоносова откроется при Абхазском государственном университете, заявил... 27.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-27T14:40+0300
2024-01-27T14:40+0300
2024-01-27T16:21+0300
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Центр науки и образования Московского госуниверситета имени Ломоносова откроется при Абхазском государственном университете, заявил ректор Алеко Гварамия. ⠀ Сегодня в АГУ прошла встреча ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никиты Анисимова со студентами.Ранее Анисимов встретился с главой МИД Абхазии Иналом Ардзинба. Он отметил вклад министра и подчеркнул, что университете стараются, чтобы абхазские студенты, получив качественное образование, возвращались и трудились в Абхазии.Ректор ВШЭ также назвал важным развитие отношений между системой образования Абхазии и Высшей школы экономики.Министр в свою очередь сообщил, что команда президента Абхазии уделяет большое внимание содействию молодежи в поступлении в ведущие вузы России и прохождении образовательных программ.
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мид абхазии, абхазия, учеба, агу
Центр науки и образования МГУ откроется при Абхазском государственном университете
14:40 27.01.2024 (обновлено: 16:21 27.01.2024)
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Центр науки и образования Московского госуниверситета имени Ломоносова откроется при Абхазском государственном университете, заявил ректор Алеко Гварамия. ⠀
Сегодня в АГУ прошла встреча ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никиты Анисимова со студентами.
Ранее Анисимов встретился с главой МИД Абхазии Иналом Ардзинба. Он отметил вклад министра и подчеркнул, что университете стараются, чтобы абхазские студенты, получив качественное образование, возвращались и трудились в Абхазии.
Ректор ВШЭ также назвал важным развитие отношений между системой образования Абхазии и Высшей школы экономики.
Министр в свою очередь сообщил, что команда президента Абхазии уделяет большое внимание содействию молодежи в поступлении в ведущие вузы России и прохождении образовательных программ.