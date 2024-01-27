https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/tsentr-nauki-i-obrazovaniya-mgu-otkroetsya-pri-abkhazskom-gosudarstvennom-universitete-1049982147.html

Центр науки и образования МГУ откроется при Абхазском государственном университете

Центр науки и образования МГУ откроется при Абхазском государственном университете

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Центр науки и образования Московского госуниверситета имени Ломоносова откроется при Абхазском государственном университете, заявил... 27.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-27T14:40+0300

2024-01-27T14:40+0300

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Центр науки и образования Московского госуниверситета имени Ломоносова откроется при Абхазском государственном университете, заявил ректор Алеко Гварамия. ⠀ Сегодня в АГУ прошла встреча ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никиты Анисимова со студентами.Ранее Анисимов встретился с главой МИД Абхазии Иналом Ардзинба. Он отметил вклад министра и подчеркнул, что университете стараются, чтобы абхазские студенты, получив качественное образование, возвращались и трудились в Абхазии.Ректор ВШЭ также назвал важным развитие отношений между системой образования Абхазии и Высшей школы экономики.Министр в свою очередь сообщил, что команда президента Абхазии уделяет большое внимание содействию молодежи в поступлении в ведущие вузы России и прохождении образовательных программ.

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