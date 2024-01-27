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Военный эксперт о призыве министра обороны ФРГ вооружаться: Четвертому рейху не бывать
Военный эксперт о призыве министра обороны ФРГ вооружаться: Четвертому рейху не бывать
В интервью радио Sputnik военный обозреватель Василий Дандыкин прокомментировал заявление министра обороны ФРГ вооружаться. 27.01.2024, Sputnik Абхазия
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Военный эксперт о призыве министра обороны ФРГ вооружаться: Четвертому рейху не бывать
Военный эксперт о призыве министра обороны ФРГ вооружаться: Четвертому рейху не бывать
Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому Германии необходимо вооружаться, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. В беседе с радио Sputnik военный обозреватель Василий Дандыкин прокомментировал заявление министра обороны ФРГ.Он отметил, что сейчас стоит вопрос о привлечении иностранцев в ряды Бундесвера.
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Военный эксперт о призыве министра обороны ФРГ вооружаться: Четвертому рейху не бывать

20:15 27.01.2024
Радио
Военный эксперт о призыве министра обороны ФРГ вооружаться: Четвертому рейху не бывать
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В интервью радио Sputnik военный обозреватель Василий Дандыкин прокомментировал заявление министра обороны ФРГ вооружаться.
Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому Германии необходимо вооружаться, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. В беседе с радио Sputnik военный обозреватель Василий Дандыкин прокомментировал заявление министра обороны ФРГ.
"Заявление бывшего миротворца, ныне министра обороны Писториуса говорит о том, что все решают не в Берлине. Все решают в Вашингтоне: дан приказ им идти на восток, и они это исполняют, в частности, указания по помощи киевскому режиму. Очевидно, что сейчас Германия восполняет временные трудности США по финансированию и поставке вооружений. Также, американцы дали добро им, прощение за грехи и за годы, которые принесли они человечеству и, прежде всего, нашему народу в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны. Это говорит и то, что он собирается разместить в Литве в 2027 году полноценную бригаду, впервые за годы холодной войны. Это говорит о том, что у кого-то в мозгах, еще сидит идея Четвертого рейха, но ему не бывать", - сказал Дандыкин.
Он отметил, что сейчас стоит вопрос о привлечении иностранцев в ряды Бундесвера.
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