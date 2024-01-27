"Заявление бывшего миротворца, ныне министра обороны Писториуса говорит о том, что все решают не в Берлине. Все решают в Вашингтоне: дан приказ им идти на восток, и они это исполняют, в частности, указания по помощи киевскому режиму. Очевидно, что сейчас Германия восполняет временные трудности США по финансированию и поставке вооружений. Также, американцы дали добро им, прощение за грехи и за годы, которые принесли они человечеству и, прежде всего, нашему народу в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны. Это говорит и то, что он собирается разместить в Литве в 2027 году полноценную бригаду, впервые за годы холодной войны. Это говорит о том, что у кого-то в мозгах, еще сидит идея Четвертого рейха, но ему не бывать", - сказал Дандыкин.