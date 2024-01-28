https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/dopolnitelnoe-vremya-gergedava-i-kakachiya-o-smeshannykh-edinoborstvakh-v-abkhazii-1049949268.html

Дополнительное время: Гергедава и Какачия о смешанных единоборствах в Абхазии

Дополнительное время: Гергедава и Какачия о смешанных единоборствах в Абхазии

Основатель Союза по смешанным единоборствам в Абхазии, главный тренер сборной республики по тайскому боксу и двукратный победитель Кубка мира по ММА, главный... 28.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-28T15:14+0300

2024-01-28T15:14+0300

2024-01-28T15:14+0300

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Дополнительное время: Гергедава и Какачия о смешанных единоборствах в Абхазии Дополнительное время: Гергедава и Какачия о смешанных единоборствах в Абхазии

Основатель Союза по смешанным единоборствам в Абхазии, главный тренер сборной республики по тайскому боксу и двукратный победитель Кубка мира по ММА, главный тренер Союза ММА Абхазии Темур Какачия в программе Дополнительное время рассказали, как родилась идея создания Союза ММА в республике, проходят ли уже тренировки, есть ли потенциал, какие планы.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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