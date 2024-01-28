https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/kulturnaya-afisha-abkhazii-teatralnaya-nedelya-1049992584.html
Культурная афиша Абхазии: театральная неделя
Культурная афиша Абхазии: театральная неделя
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 28.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-28T20:33+0300
2024-01-28T20:33+0300
2024-01-28T20:33+0300
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Афиша культурных событий с 29 января по 4 февраля в обзоре Sputnik Абхазия. В РУСДРАМе 30 и 31 января, а также 1 февраля в 19:00 пройдет спектакль “Рассказ мула старого Хабуга”. Комедию по мотивам произведения Фазиля Искандера поставил Антон Корнилов. 3 февраля в 19:00 актеры театра покажут “Сто лет одиночества” по творчеству Габриэля Гарсии Маркеса. Это фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии до эпоса и философской притчи. 4 февраля в 19:00 - “Шествие. Джаз” по поэме Иосифа Бродского "Шествие". Моноспектакль Миланы Ломия - это “многоголосый хор сокровенных мыслей” молодого Бродского, пытающегося осмыслить мир в быстротечном потоке уходящей юности. 31 января в 19:00 в Абхазском молодежном театре покажут спектакль “Призраки” по одноименному произведению Дмитрия Гулиа. Действие происходит в одном из горных сел Абхазии в начале ХХ столетия. Постановка повествует о конфликте, разгоревшемся между двумя соседями из-за земли. Режиссер постановки – Народный артист Абхазии Шалва Гицба.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, театр, новости, абхазия
культура, театр, новости, абхазия
Культурная афиша Абхазии: театральная неделя
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок.
Афиша культурных событий с 29 января по 4 февраля в обзоре Sputnik Абхазия.
В РУСДРАМе 30 и 31 января, а также 1 февраля в 19:00 пройдет спектакль “Рассказ мула старого Хабуга”. Комедию по мотивам произведения Фазиля Искандера поставил Антон Корнилов.
3 февраля в 19:00 актеры театра покажут “Сто лет одиночества” по творчеству Габриэля Гарсии Маркеса. Это фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии до эпоса и философской притчи.
4 февраля в 19:00 - “Шествие. Джаз” по поэме Иосифа Бродского "Шествие". Моноспектакль Миланы Ломия - это “многоголосый хор сокровенных мыслей” молодого Бродского, пытающегося осмыслить мир в быстротечном потоке уходящей юности.
31 января в 19:00 в Абхазском молодежном театре покажут спектакль “Призраки” по одноименному произведению Дмитрия Гулиа. Действие происходит в одном из горных сел Абхазии в начале ХХ столетия. Постановка повествует о конфликте, разгоревшемся между двумя соседями из-за земли. Режиссер постановки – Народный артист Абхазии Шалва Гицба.