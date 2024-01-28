https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/kulturnaya-afisha-abkhazii-teatralnaya-nedelya-1049992584.html

Культурная афиша Абхазии: театральная неделя

Культурная афиша Абхазии: театральная неделя

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 28.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-28T20:33+0300

2024-01-28T20:33+0300

2024-01-28T20:33+0300

культура

в абхазии

театр

новости

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1a/1046554299_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_bb44f19ff805e6c3eab28dac094957b2.jpg

Афиша культурных событий с 29 января по 4 февраля в обзоре Sputnik Абхазия. В РУСДРАМе 30 и 31 января, а также 1 февраля в 19:00 пройдет спектакль “Рассказ мула старого Хабуга”. Комедию по мотивам произведения Фазиля Искандера поставил Антон Корнилов. 3 февраля в 19:00 актеры театра покажут “Сто лет одиночества” по творчеству Габриэля Гарсии Маркеса. Это фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии до эпоса и философской притчи. 4 февраля в 19:00 - “Шествие. Джаз” по поэме Иосифа Бродского "Шествие". Моноспектакль Миланы Ломия - это “многоголосый хор сокровенных мыслей” молодого Бродского, пытающегося осмыслить мир в быстротечном потоке уходящей юности. 31 января в 19:00 в Абхазском молодежном театре покажут спектакль “Призраки” по одноименному произведению Дмитрия Гулиа. Действие происходит в одном из горных сел Абхазии в начале ХХ столетия. Постановка повествует о конфликте, разгоревшемся между двумя соседями из-за земли. Режиссер постановки – Народный артист Абхазии Шалва Гицба.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культура, театр, новости, абхазия