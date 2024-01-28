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Политолог об изъятии российских активов Западом: обрушит финансовый рынок
Политолог об изъятии российских активов Западом: обрушит финансовый рынок
Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал использование Западом замороженных российских активов. 28.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-28T10:41+0300
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Политолог об изъятии российских активов Западом: обрушит финансовый рынок
Политолог об изъятии российских активов Западом: обрушит финансовый рынок
Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал использование Западом замороженных российских активов.Комитет по международным отношениям Сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине. Теперь документ подлежит одобрению полным составом сенаторов.В эфире радио Sputnik Суздальцев отметил, что тема замороженных российских активов обсуждается уже два года, но пока в казначейство Украины ничего не перевели."Есть несколько угроз, которые Запад учитывает. Прежде всего тот факт, что нет законодательной базы, позволяющей эти деньги не только изымать, но и замораживать. Финансовая система Запада очень боится, что в случае выдачи Украине наших денег центры финансовой жизни мира и Европы исчезнут, а инвестиции в США и Европу будут закрыты. Пока идут попытки создания законодательной базы, которая будет иметь универсальный характер, и это может обрушить финансовый рынок", - заявил эксперт.По его словам, проблема такого финансового кризиса связана не столько с Россией, сколько с КНР."Китай держит огромные деньги в странах Запада и США. Решение об изъятии российских активов будет для Пекина сигналом, что ему надо срочно выводить деньги, поскольку, учитывая сложные отношения Китая с западным миром, его ждет такая же судьба", - объяснил Суздальцев.После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ РФ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Великобритании, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов — в неназванных странах.
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финансы, активы, заморозка, кризис, россия, европа, украина, аудио
финансы, активы, заморозка, кризис, россия, европа, украина, аудио

Политолог об изъятии российских активов Западом: обрушит финансовый рынок

10:41 28.01.2024
Радио
Политолог об изъятии российских активов Западом: обрушит финансовый рынок
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Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал использование Западом замороженных российских активов.
Комитет по международным отношениям Сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине. Теперь документ подлежит одобрению полным составом сенаторов.
В эфире радио Sputnik Суздальцев отметил, что тема замороженных российских активов обсуждается уже два года, но пока в казначейство Украины ничего не перевели.
"Есть несколько угроз, которые Запад учитывает. Прежде всего тот факт, что нет законодательной базы, позволяющей эти деньги не только изымать, но и замораживать. Финансовая система Запада очень боится, что в случае выдачи Украине наших денег центры финансовой жизни мира и Европы исчезнут, а инвестиции в США и Европу будут закрыты. Пока идут попытки создания законодательной базы, которая будет иметь универсальный характер, и это может обрушить финансовый рынок", - заявил эксперт.
По его словам, проблема такого финансового кризиса связана не столько с Россией, сколько с КНР.
"Китай держит огромные деньги в странах Запада и США. Решение об изъятии российских активов будет для Пекина сигналом, что ему надо срочно выводить деньги, поскольку, учитывая сложные отношения Китая с западным миром, его ждет такая же судьба", - объяснил Суздальцев.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ РФ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Великобритании, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов — в неназванных странах.
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