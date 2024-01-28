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Премьера короткометражки "Откровение" прошла в Госфилармонии
Премьера короткометражки "Откровение" прошла в Госфилармонии
Картина посвящена 30-летий Победы в войне 1992-1993 годов и была снята при поддержке Министерства культуры Абхазии. 28.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-28T22:05+0300
2024-01-28T22:05+0300
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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Премьера короткометражного фильма абхазского режиссера Тенгиза Джопуа "Откровение" прошла в Государственной филармонии Абхазии. Лента посвящена 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Как со сцены отметил сам режиссер, сюжет фильма повествует о 15-летнем подростке, который вместе с отцом ушел на войну. Режиссер поблагодарил артистов, которых он назвал поименно и всех, кто внес свой вклад в создание ленты - актеров Саида Лазба, Нодара Цвижба и Левана Габелия, а также оператора Джано Цурцумия. Он также отметил, что в Абхазии много талантливых людей и колоссальный творческий потенциал, который нужно использовать.
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абхазия, новости, кино, культура
абхазия, новости, кино, культура
Премьера короткометражки "Откровение" прошла в Госфилармонии
Картина посвящена 30-летий Победы в войне 1992-1993 годов и была снята при поддержке Министерства культуры Абхазии.
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Премьера короткометражного фильма абхазского режиссера Тенгиза Джопуа "Откровение" прошла в Государственной филармонии Абхазии.
Лента посвящена 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Как со сцены отметил сам режиссер, сюжет фильма повествует о 15-летнем подростке, который вместе с отцом ушел на войну.
"Но вы в этом фильме его (подростка-прим.) не увидите. Однако, если присмотреться, прислушаться в слова, присмотреться к взгляду, жестам и глаза матери, которую сыграла Милана Ломия – талантливая актриса Русского драматического театра, я думаю, вы его там увидите", - отметил Джопуа.
Режиссер поблагодарил артистов, которых он назвал поименно и всех, кто внес свой вклад в создание ленты - актеров Саида Лазба, Нодара Цвижба и Левана Габелия, а также оператора Джано Цурцумия. Он также отметил, что в Абхазии много талантливых людей и колоссальный творческий потенциал, который нужно использовать.