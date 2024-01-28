https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/premera-korotkometrazhki-otkrovenie-proshla-v-gosfilarmonii-1049993816.html

Премьера короткометражки "Откровение" прошла в Госфилармонии

Премьера короткометражки "Откровение" прошла в Госфилармонии

Картина посвящена 30-летий Победы в войне 1992-1993 годов и была снята при поддержке Министерства культуры Абхазии. 28.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Премьера короткометражного фильма абхазского режиссера Тенгиза Джопуа "Откровение" прошла в Государственной филармонии Абхазии. Лента посвящена 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Как со сцены отметил сам режиссер, сюжет фильма повествует о 15-летнем подростке, который вместе с отцом ушел на войну. Режиссер поблагодарил артистов, которых он назвал поименно и всех, кто внес свой вклад в создание ленты - актеров Саида Лазба, Нодара Цвижба и Левана Габелия, а также оператора Джано Цурцумия. Он также отметил, что в Абхазии много талантливых людей и колоссальный творческий потенциал, который нужно использовать.

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