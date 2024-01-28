https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/veernye-otklyucheniya-vvodyatsya-v-abkhazii-na-sutki-1049989777.html
Веерные отключения вводятся в Абхазии на сутки
Веерные отключения вводятся в Абхазии на сутки
С ноября 2023 года западная часть республики и Сухум получают электроэнергию из России, а восточные районы – с ИнгурГЭС. 28.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-28T13:10+0300
2024-01-28T13:10+0300
2024-01-28T13:10+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
новости
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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Веерные ограничения на подачу электричества вводятся в Абхазии на сутки завтра, 29 января. Об этом сообщает "Черноморэнерго".Отключать свет будут по графику от 26 января. Продление "веера" или его отмена будут зависеть от объема электроэнергии, поставляемой российской стороной.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Веерные отключения вводятся в Абхазии на сутки
С ноября 2023 года западная часть республики и Сухум получают электроэнергию из России, а восточные районы – с ИнгурГЭС.
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Веерные ограничения на подачу электричества вводятся в Абхазии на сутки завтра, 29 января. Об этом сообщает "Черноморэнерго".
Отключать свет будут по графику от 26 января.
Продление "веера" или его отмена будут зависеть от объема электроэнергии, поставляемой российской стороной.