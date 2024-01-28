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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/veernye-otklyucheniya-vvodyatsya-v-abkhazii-na-sutki-1049989777.html
Веерные отключения вводятся в Абхазии на сутки
Веерные отключения вводятся в Абхазии на сутки
С ноября 2023 года западная часть республики и Сухум получают электроэнергию из России, а восточные районы – с ИнгурГЭС. 28.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-28T13:10+0300
2024-01-28T13:10+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Веерные ограничения на подачу электричества вводятся в Абхазии на сутки завтра, 29 января. Об этом сообщает "Черноморэнерго".Отключать свет будут по графику от 26 января. Продление "веера" или его отмена будут зависеть от объема электроэнергии, поставляемой российской стороной.
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абхазия, новости

Веерные отключения вводятся в Абхазии на сутки

13:10 28.01.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава Вечерний Сухум
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 28.01.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава
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С ноября 2023 года западная часть республики и Сухум получают электроэнергию из России, а восточные районы – с ИнгурГЭС.
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Веерные ограничения на подачу электричества вводятся в Абхазии на сутки завтра, 29 января. Об этом сообщает "Черноморэнерго".
Отключать свет будут по графику от 26 января.
Продление "веера" или его отмена будут зависеть от объема электроэнергии, поставляемой российской стороной.
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