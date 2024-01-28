https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/veernye-otklyucheniya-vvodyatsya-v-abkhazii-na-sutki-1049989777.html

Веерные отключения вводятся в Абхазии на сутки

Веерные отключения вводятся в Абхазии на сутки

С ноября 2023 года западная часть республики и Сухум получают электроэнергию из России, а восточные районы – с ИнгурГЭС. 28.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-28T13:10+0300

2024-01-28T13:10+0300

2024-01-28T13:10+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Веерные ограничения на подачу электричества вводятся в Абхазии на сутки завтра, 29 января. Об этом сообщает "Черноморэнерго".Отключать свет будут по графику от 26 января. Продление "веера" или его отмена будут зависеть от объема электроэнергии, поставляемой российской стороной.

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