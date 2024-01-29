https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/khutaba-letniy-turpotok-v-abkhaziyu-budet-bolshe-uzhe-nuzhno-gotovitsya-1049997959.html
Хутаба: летний турпоток в Абхазию будет больше, уже нужно готовиться
Хутаба: летний турпоток в Абхазию будет больше, уже нужно готовиться
О подготовке к летнему турсезону и прогнозах на турпоток в Абхазию в эфире радио Sputnik рассказал главный специалист отдела анализа и прогнозирования... 29.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-29T17:40+0300
2024-01-29T17:40+0300
2024-01-29T17:41+0300
радио
подкасты
абхазия
туризм
отдых в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/1d/1049998040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43283cd8184d4c73885ec90b4ae44ec8.jpg
Хутаба о подготовке к летнему турсезону
Хутаба о подготовке к летнему турсезону
После новогодних праздников для турсферы сейчас время подготовки к следующему активному сезону. Что необходимо сделать, чтобы летом хорошо поработать, в интервью радио Sputnik рассказал главный специалист отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Абхазии Таращ Хутаба. Прошедшие новогодние праздники показали, что спрос на Абхазию остается высокий, отметил Хутаба. "По информации некоторых туроператоров, спрос увеличился аж втрое. Исходя из этих данных, нам нужно ожидать, что спрос на курортный летний сезон будет хороший, поток туристов будет намного больше, чем в прошлом и позапрошлом годах. Поэтому мы должны уже начать готовиться к летнему сезону. Все, кто имеет гостиницы, дома отдыха, санатории, должны тщательно подойти к этому вопросу, потому что гостей будет много, но и мест размещения стало много, и будет конкуренция", – сказал Хутаба. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/1d/1049998040_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2d51bda099c87d40eb4bd99b5c5a24d4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, туризм, отдых в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, туризм, отдых в абхазии, аудио
Хутаба: летний турпоток в Абхазию будет больше, уже нужно готовиться
17:40 29.01.2024 (обновлено: 17:41 29.01.2024)
О подготовке к летнему турсезону и прогнозах на турпоток в Абхазию в эфире радио Sputnik рассказал главный специалист отдела анализа и прогнозирования Минтуризма республики Таращ Хутаба.
После новогодних праздников для турсферы сейчас время подготовки к следующему активному сезону. Что необходимо сделать, чтобы летом хорошо поработать, в интервью радио Sputnik рассказал главный специалист отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Абхазии Таращ Хутаба.
Прошедшие новогодние праздники показали, что спрос на Абхазию остается высокий, отметил Хутаба.
"По информации некоторых туроператоров, спрос увеличился аж втрое. Исходя из этих данных, нам нужно ожидать, что спрос на курортный летний сезон будет хороший, поток туристов будет намного больше, чем в прошлом и позапрошлом годах. Поэтому мы должны уже начать готовиться к летнему сезону. Все, кто имеет гостиницы, дома отдыха, санатории, должны тщательно подойти к этому вопросу, потому что гостей будет много, но и мест размещения стало много, и будет конкуренция", – сказал Хутаба.