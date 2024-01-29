https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/rossiyskie-restavratory-rasskazali-kak-budut-spasat-obgorevshie-kartiny-1049967669.html
Российские реставраторы рассказали, как будут спасать обгоревшие картины
Российские реставраторы рассказали, как будут спасать обгоревшие картины
Реставраторы картин Светлана Горбунова и Александр Орловская в эфире радио Sputnik рассказали, как помогут Абхазии восстановить картины, пострадавшие при... 29.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-29T11:12+0300
2024-01-29T11:12+0300
2024-01-29T11:28+0300
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пожар
абхазия
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художники
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Российские реставраторы рассказали, как будут спасать обгоревшие картины
Российские реставраторы рассказали, как будут спасать обгоревшие картины
Российские реставраторы прибыли в Абхазию, чтобы оказать помощь по сохранению картин, спасенных из пожара в здании Союза художников 21 января.Заведующая реставрационной мастерской масляной живописи Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря Светлана Горбунова и художник-реставратор высшей категории Государственной Третьяковской галереи Александра Орлова рассказали, насколько пострадали при пожаре картины абхазских художников, чем российские специалисты могут помочь своим абхазским коллегам. Слушайте подкаст. Пожар в здании Союза художников в Сухуме вспыхнул примерно в 3:30 в ночь с 20 на 21 января. В результате сгорели почти все картины из фонда Национальной художественной галереи – удалось спасти около 200 работ из четырех тысяч.
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подкасты, такие обстоятельства, пожар, абхазия, картины, художники, аудио
подкасты, такие обстоятельства, пожар, абхазия, картины, художники, аудио
Российские реставраторы рассказали, как будут спасать обгоревшие картины
11:12 29.01.2024 (обновлено: 11:28 29.01.2024)
Реставраторы картин Светлана Горбунова и Александр Орловская в эфире радио Sputnik рассказали, как помогут Абхазии восстановить картины, пострадавшие при пожаре в Национальной картинной галерее.
Российские реставраторы прибыли в Абхазию, чтобы оказать помощь по сохранению картин, спасенных из пожара в здании Союза художников 21 января.
Заведующая реставрационной мастерской масляной живописи Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря Светлана Горбунова и художник-реставратор высшей категории Государственной Третьяковской галереи Александра Орлова рассказали, насколько пострадали при пожаре картины абхазских художников, чем российские специалисты могут помочь своим абхазским коллегам.
Пожар в здании Союза художников в Сухуме вспыхнул примерно в 3:30 в ночь с 20 на 21 января. В результате сгорели почти все картины из фонда Национальной художественной галереи – удалось спасти около 200 работ из четырех тысяч.