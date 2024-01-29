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Школа МГИМО появится при АГУ
Школа МГИМО появится при АГУ
СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Школа МГИМО откроется на базе Абхазского государственного университета в этом году, сообщает Медиацентр МИД. 29.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-29T17:58+0300
2024-01-29T17:58+0300
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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Школа МГИМО откроется на базе Абхазского государственного университета в этом году, сообщает Медиацентр МИД."На системной основе в АГУ будут выступать представители профессорско-преподавательского состава МГИМО, известные ученые и политологи. Они раскроют актуальные аспекты международных отношений, глобальной экономики, истоки и возможные последствия современных конфликтов, важную роль технологического и экономического суверенитета в современном мире", – говорится в публикации.Об открытии школы договорились министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Также оно стало возможным благодаря тесному взаимодействию МИД Абхазии и АГУ.
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абхазия, новости
Школа МГИМО появится при АГУ
17:58 29.01.2024 (обновлено: 18:00 29.01.2024) СУХУМ, 29 янв – Sputnik.
Школа МГИМО откроется на базе Абхазского государственного университета в этом году, сообщает
Медиацентр МИД.
"На системной основе в АГУ будут выступать представители профессорско-преподавательского состава МГИМО, известные ученые и политологи. Они раскроют актуальные аспекты международных отношений, глобальной экономики, истоки и возможные последствия современных конфликтов, важную роль технологического и экономического суверенитета в современном мире", – говорится в публикации.
Об открытии школы договорились министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Также оно стало возможным благодаря тесному взаимодействию МИД Абхазии и АГУ.