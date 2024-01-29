https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/shkola-mgimo-poyavitsya-pri-agu-1050000360.html

Школа МГИМО появится при АГУ

Школа МГИМО появится при АГУ

СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Школа МГИМО откроется на базе Абхазского государственного университета в этом году, сообщает Медиацентр МИД. 29.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-29T17:58+0300

2024-01-29T17:58+0300

2024-01-29T18:00+0300

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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Школа МГИМО откроется на базе Абхазского государственного университета в этом году, сообщает Медиацентр МИД."На системной основе в АГУ будут выступать представители профессорско-преподавательского состава МГИМО, известные ученые и политологи. Они раскроют актуальные аспекты международных отношений, глобальной экономики, истоки и возможные последствия современных конфликтов, важную роль технологического и экономического суверенитета в современном мире", – говорится в публикации.Об открытии школы договорились министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Также оно стало возможным благодаря тесному взаимодействию МИД Абхазии и АГУ.

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