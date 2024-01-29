https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/tsik-rossii-zaregistriroval-vladimira-putina-kandidatom-v-prezidenty-1049996667.html

ЦИК России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты

ЦИК России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ. 29.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-29T11:52+0300

2024-01-29T11:52+0300

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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата на должность президента страны.Ранее были зарегистрированы еще три кандидата-представителя парламентских партий - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Для их регистрации собирать голоса не требовалось. Кандидаты от непарламентских партий – Сергей Бабурин, Ирина Свиридова, Андрей Богданов, Сергей Малинкович и Борис Надеждин до конца месяца должны предстаивтеь не менее ста тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских и Анатолию Баташеву нужно собрать не менее 300 тысяч подписей.

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