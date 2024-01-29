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ЦИК России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты
ЦИК России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ. 29.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-29T11:52+0300
2024-01-29T11:52+0300
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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата на должность президента страны.Ранее были зарегистрированы еще три кандидата-представителя парламентских партий - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Для их регистрации собирать голоса не требовалось. Кандидаты от непарламентских партий – Сергей Бабурин, Ирина Свиридова, Андрей Богданов, Сергей Малинкович и Борис Надеждин до конца месяца должны предстаивтеь не менее ста тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских и Анатолию Баташеву нужно собрать не менее 300 тысяч подписей.
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владимир путин, новости, россия, цик рф
владимир путин, новости, россия, цик рф
ЦИК России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты
11:52 29.01.2024 (обновлено: 12:26 29.01.2024)
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.
СУХУМ, 29 янв – Sputnik.
Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала
Владимира Путина в качестве кандидата на должность президента страны.
"Ранее кандидат представил в ЦИК России 315 тысяч подписей в свою поддержку. По итогам проверки рабочей группы выявлено 0,15% недействительных подписей, что дает возможность зарегистрировать кандидата", – говорится в публикации.
Ранее были зарегистрированы еще три кандидата-представителя парламентских партий - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Для их регистрации собирать голоса не требовалось.
Кандидаты от непарламентских партий – Сергей Бабурин, Ирина Свиридова, Андрей Богданов, Сергей Малинкович и Борис Надеждин до конца месяца должны предстаивтеь не менее ста тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских и Анатолию Баташеву нужно собрать не менее 300 тысяч подписей.