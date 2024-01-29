https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/vzaimnyy-interes-kishmariya-o-pravakh-cheloveka-v-abkhazii-i-vzaimodeystvii-s-kollegami-1049971162.html

Взаимный интерес: Кишмария о правах человека в Абхазии и взаимодействии с коллегами

Взаимный интерес: Кишмария о правах человека в Абхазии и взаимодействии с коллегами

О соблюдении прав человека в Абхазии, сотрудничестве с коллегами из России и других стран, в эфире радио Sputnik рассказала уполномоченный по правам человека в... 29.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-29T13:39+0300

2024-01-29T13:39+0300

2024-01-29T13:40+0300

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Взаимный интерес: Кишмария о правах человека в Абхазии и взаимодействии с коллегами Взаимный интерес: Кишмария о правах человека в Абхазии и взаимодействии с коллегами

Кишмария отметила, что законодательство республики наделило омбудсмена широкими полномочиями, но при этом нет рычагов, механизмов влияния на ситуацию.В стране нет политзаключенных, но вместе с тем есть болезненные темы, которые широко не обсуждаются и в ряде кругов как политических, так и общественных, практически не признаются существующими, сказала Кишмария. В качестве примера она привела тему домашнего насилия. Между правозащитными институтами Абхазии и России в июле 2023 года было подписано соглашение о взаимопонимании. Стороны сотрудничают в сфере защиты прав и свобод граждан двух стран."Мы расписали возможность совместного приема наших граждан. Это связь может быть в формате видеоконференции либо в личном общении. Туристы к нам обращались в нескольких случаях, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Мы это локально решали, не было необходимости вовлекать в это третью сторону. Помимо взаимодействия с федеральным уполномоченным, развиваем и региональное взаимодействие", – сказала Кишмария.Полная версия беседы в аудиофайле.

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