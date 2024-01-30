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Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе главы государства. 30.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-30T17:39+0300
2024-01-30T17:39+0300
2024-01-30T17:50+0300
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аслан бжания
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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе главы государства. Бжания проведет ряд встреч с представителями властных структур России.О том, что глава государства в ближайшее время направится в российскую столицу для решения, в том числе топливного вопроса, ранее сообщил министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.
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Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
17:39 30.01.2024 (обновлено: 17:50 30.01.2024)
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе главы государства.
Бжания проведет ряд встреч с представителями властных структур России.
О том, что глава государства в ближайшее время направится в российскую столицу для решения, в том числе топливного вопроса, ранее сообщил министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.