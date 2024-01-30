https://sputnik-abkhazia.ru/20240130/aslan-bzhaniya-otbyl-v-moskvu-s-rabochim-vizitom-1050012342.html

Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе главы государства. 30.01.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе главы государства. Бжания проведет ряд встреч с представителями властных структур России.О том, что глава государства в ближайшее время направится в российскую столицу для решения, в том числе топливного вопроса, ранее сообщил министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.

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