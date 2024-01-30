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Гражданин и начальник: Джопуа о кадрах ветеринарии и регуляции численности хищников
Гражданин и начальник: Джопуа о кадрах ветеринарии и регуляции численности хищников
О кадровой проблеме абхазской ветеринарии, о борьбе с хищниками зимой в интервью радио Sputnik рассказал глава Ветеринарной службы республики Роман Джопуа. 30.01.2024, Sputnik Абхазия
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2024-01-30T11:25+0300
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Гражданин и начальник: Джопуа о кадрах ветеринарии и регуляции численности хищников
Гражданин и начальник: Джопуа о кадрах ветеринарии и регуляции численности хищников
Роман Джопуа отметил, что нужно привлекать молодежь к профессии ветеринара. "К сожалению, из-за низких зарплат молодежь выбирает другие профессии. Но в этом году наши заработные платы существенно поднялись. Поэтому по зарплатам мы можем конкурировать с профессией, например, экономиста. Мы готовы оказать содействие при поступлении в российские вузы ветеринарного профиля", – сказал Джопуа. Он также сообщил, что несколько человек сейчас уже учатся в российских вузах, но этого недостаточно, и нет уверенности в том, что по окончании вуза эти молодые люди пойдут на госслужбу, так как частным образом можно заработать больше. Но главный ветеринар подчеркнул, что прежде чем открывать частную клинику, специалисту целесообразно получить хороший опыт. Проблема заключается еще и в том, что в Абхазии есть люди, получившие ветеринарное образование, однако они не идут в профессию. Таких специалистов в абхазской ветеринарии тоже ждут и готовы оказать им содействие в обучении и повышении квалификации. Подробнее об этом, а также о вакцинации животных и борьбе с лисами и шакалами слушайте в подкасте.
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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, животные, ветеринария, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, животные, ветеринария, аудио

Гражданин и начальник: Джопуа о кадрах ветеринарии и регуляции численности хищников

11:25 30.01.2024
Радио
Гражданин и начальник: Джопуа о кадрах ветеринарии и регуляции численности хищников
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О кадровой проблеме абхазской ветеринарии, о борьбе с хищниками зимой в интервью радио Sputnik рассказал глава Ветеринарной службы республики Роман Джопуа.
Роман Джопуа отметил, что нужно привлекать молодежь к профессии ветеринара.
"К сожалению, из-за низких зарплат молодежь выбирает другие профессии. Но в этом году наши заработные платы существенно поднялись. Поэтому по зарплатам мы можем конкурировать с профессией, например, экономиста. Мы готовы оказать содействие при поступлении в российские вузы ветеринарного профиля", – сказал Джопуа.
Он также сообщил, что несколько человек сейчас уже учатся в российских вузах, но этого недостаточно, и нет уверенности в том, что по окончании вуза эти молодые люди пойдут на госслужбу, так как частным образом можно заработать больше. Но главный ветеринар подчеркнул, что прежде чем открывать частную клинику, специалисту целесообразно получить хороший опыт.
Проблема заключается еще и в том, что в Абхазии есть люди, получившие ветеринарное образование, однако они не идут в профессию. Таких специалистов в абхазской ветеринарии тоже ждут и готовы оказать им содействие в обучении и повышении квалификации.
Подробнее об этом, а также о вакцинации животных и борьбе с лисами и шакалами слушайте в подкасте.
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