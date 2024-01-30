https://sputnik-abkhazia.ru/20240130/grazhdanin-i-nachalnik-dzhopua-o-kadrakh-veterinarii-i-regulyatsii-chislennosti-khischnikov--1049996932.html

Гражданин и начальник: Джопуа о кадрах ветеринарии и регуляции численности хищников

Гражданин и начальник: Джопуа о кадрах ветеринарии и регуляции численности хищников

О кадровой проблеме абхазской ветеринарии, о борьбе с хищниками зимой в интервью радио Sputnik рассказал глава Ветеринарной службы республики Роман Джопуа. 30.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-30T11:25+0300

2024-01-30T11:25+0300

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Гражданин и начальник: Джопуа о кадрах ветеринарии и регуляции численности хищников Гражданин и начальник: Джопуа о кадрах ветеринарии и регуляции численности хищников

Роман Джопуа отметил, что нужно привлекать молодежь к профессии ветеринара. "К сожалению, из-за низких зарплат молодежь выбирает другие профессии. Но в этом году наши заработные платы существенно поднялись. Поэтому по зарплатам мы можем конкурировать с профессией, например, экономиста. Мы готовы оказать содействие при поступлении в российские вузы ветеринарного профиля", – сказал Джопуа. Он также сообщил, что несколько человек сейчас уже учатся в российских вузах, но этого недостаточно, и нет уверенности в том, что по окончании вуза эти молодые люди пойдут на госслужбу, так как частным образом можно заработать больше. Но главный ветеринар подчеркнул, что прежде чем открывать частную клинику, специалисту целесообразно получить хороший опыт. Проблема заключается еще и в том, что в Абхазии есть люди, получившие ветеринарное образование, однако они не идут в профессию. Таких специалистов в абхазской ветеринарии тоже ждут и готовы оказать им содействие в обучении и повышении квалификации. Подробнее об этом, а также о вакцинации животных и борьбе с лисами и шакалами слушайте в подкасте.

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