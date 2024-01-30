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Гражданин и начальник: о предлагаемых поправках в закон "О выборах президента Абхазии"

Гражданин и начальник: о предлагаемых поправках в закон "О выборах президента Абхазии"

В Парламенте состоялось расширенное заседание комитета по государственно-правовой политике, куда ЦИК обратился с предложениями о внесении некоторых изменений в... 30.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-30T18:37+0300

2024-01-30T18:37+0300

2024-01-30T18:37+0300

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Гражданин и начальник: о предлагаемых поправках в закон «О выборах Президента Абхазия» Гражданин и начальник: о предлагаемых поправках в закон «О выборах Президента Абхазия»

В Парламенте состоялось расширенное заседание комитета по государственно-правовой политике, куда ЦИК обратился с предложениями о внесении некоторых изменений в действующий закон "О выборах президента Республики Абхазия".Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан в эфире радио Sputnik рассказал о поправках в конституционный закон "О выборах президента Республики Абхазия", которые ЦИК представил Парламенту и объяснил, в чем суть предлагаемых изменений.По словам Маршан, в случае если графа "против всех" в первом туре набирает простое большинство, то сегодня в законе не прописано, что нужно назначать новые выборы. ЦИК предлагает внести изменения в виде новых выборов."Графа "против всех" – волеизъявление людей, если графа набирает большинство голосов, то мы считаем целесообразным назначить новые выборы, так как мнение большинства должно иметь вес", – подчеркнул Маршан.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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