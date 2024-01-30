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Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 января

Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 января

погоду Черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему формировать юго-восточный отрог антициклона с запад 30.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. В среду, 31 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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