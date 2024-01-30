https://sputnik-abkhazia.ru/20240130/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-31-yanvarya-1050013794.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 января
Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 января
погоду Черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему формировать юго-восточный отрог антициклона с запад 30.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-30T20:04+0300
2024-01-30T20:04+0300
2024-01-30T22:04+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0f/1049461736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d816767d4db748061208aa5df9236b3.jpg
СУХУМ, 30 янв - Sputnik. В среду, 31 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0f/1049461736_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00c65cc50b62eebe568ea5560ad30c53.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 января
20:04 30.01.2024 (обновлено: 22:04 30.01.2024)
погоду Черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему формировать юго-восточный отрог антициклона с запад
СУХУМ, 30 янв - Sputnik. В среду, 31 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и значительный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.