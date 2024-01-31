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Задачи и проблемы института омбудсмена: интервью Анас Кишмария
Задачи и проблемы института омбудсмена: интервью Анас Кишмария
В интервью радио Sputnik уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария рассказала о сотрудничестве с российскими коллегами и проблемных темах... 31.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-31T11:43+0300
2024-01-31T11:43+0300
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По словам Кишмария, несмотря на то, что в Абхазии не наблюдается тенденции на цензуру, ограничения права на слово и мнение, есть темы, которые не признаются проблемными, в их числе наркомания и домашнее насилие. "Мы не готовы говорить о наркомании как о болезни, мы говорим о ней как о проблеме, но не хотим признавать как факт болезненности и то, что ее нужно решать согласованно, не порицанием. Также у нас есть больная для правозащитников тема – это тема домашнего насилия, которая в ряде общественных и политических кругов не признается как существующая", – сказала она. В интервью омбудсмен рассказала о том, как институт уполномоченного по правам человека в Абхазии сотрудничает с российскими коллегами и почему пенитенциарное учреждение в республике не пригодно для отбытия наказания.
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Задачи и проблемы института омбудсмена: интервью Анас Кишмария
11:43 31.01.2024 (обновлено: 12:35 31.01.2024)
В интервью радио Sputnik уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария рассказала о сотрудничестве с российскими коллегами и проблемных темах, которые не затрагиваются в обществе.
По словам Кишмария, несмотря на то, что в Абхазии не наблюдается тенденции на цензуру, ограничения права на слово и мнение, есть темы, которые не признаются проблемными, в их числе наркомания и домашнее насилие.
"Мы не готовы говорить о наркомании как о болезни, мы говорим о ней как о проблеме, но не хотим признавать как факт болезненности и то, что ее нужно решать согласованно, не порицанием. Также у нас есть больная для правозащитников тема – это тема домашнего насилия, которая в ряде общественных и политических кругов не признается как существующая", – сказала она.
В интервью омбудсмен рассказала о том, как институт уполномоченного по правам человека в Абхазии сотрудничает с российскими коллегами и почему пенитенциарное учреждение в республике не пригодно для отбытия наказания.