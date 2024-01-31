https://sputnik-abkhazia.ru/20240131/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-na-sutki-v-chetverg-1-fevralya-1050022551.html

Часть Сухума останется без воды на сутки в четверг, 1 февраля

Часть Сухума останется без воды на сутки в четверг, 1 февраля

Воды у большинства жителей города не будет в связи с ремонтными работами. 31.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-31T17:09+0300

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в абхазии

абхазия

водоснабжение

сухум

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды завтра, 1 февраля, сообщает столичный "Водоканал".Отключения затронут Новый район, Старый поселок, ВИЭМ, Маяк, улицу Адыгейскую, нагорную и центральную части города.

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