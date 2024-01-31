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Часть Сухума останется без воды на сутки в четверг, 1 февраля
Часть Сухума останется без воды на сутки в четверг, 1 февраля
Воды у большинства жителей города не будет в связи с ремонтными работами. 31.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-31T17:09+0300
2024-01-31T17:09+0300
2024-01-31T17:13+0300
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водоснабжение
сухум
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды завтра, 1 февраля, сообщает столичный "Водоканал".Отключения затронут Новый район, Старый поселок, ВИЭМ, Маяк, улицу Адыгейскую, нагорную и центральную части города.
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абхазия, водоснабжение, сухум
абхазия, водоснабжение, сухум
Часть Сухума останется без воды на сутки в четверг, 1 февраля
17:09 31.01.2024 (обновлено: 17:13 31.01.2024)
Воды у большинства жителей города не будет в связи с ремонтными работами.
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды завтра, 1 февраля, сообщает столичный "Водоканал".
Неудобства связаны с ремонтными работами на участке улиц Имама Шамиля и Бейгуаа. Подача воды будет отключена в 00:00 и возобновится в 24:00.
Отключения затронут Новый район, Старый поселок, ВИЭМ, Маяк, улицу Адыгейскую, нагорную и центральную части города.