https://sputnik-abkhazia.ru/20240131/kedmi-rossiyskaya-armiya-prosto-sotret-nato-s-litsa-zemli-esli-nado-budet--1050006295.html
Кедми: российская армия просто сотрет НАТО с лица земли, если надо будет
Кедми: российская армия просто сотрет НАТО с лица земли, если надо будет
Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире радио Sputnik оценил современный боевой потенциал НАТО накануне старта крупнейших за последние... 31.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-31T12:49+0300
2024-01-31T12:49+0300
2024-01-31T12:49+0300
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Кедми об учениях НАТО
Кедми об учениях НАТО
Учения "Стойкий защитник-2024" (Steadfast Defender 2024) станут крупнейшими учениями НАТО за несколько последних десятилетий, на сайте североатлантического альянса отмечается, что "в предстоящих учениях примут участие 90 000 военнослужащих из США и других стран-союзников НАТО".Сообщается также, что в маневрах будут задействованы более 50 военных кораблей, от авианосцев до эсминцев, и авиационный контингент из более чем 80 истребителей, вертолетов и беспилотников. Сухопутный компонент также весьма внушителен: около 1100 бронемашин, в том числе 133 танка и 533 БМП.При этом, с военной точки зрения, у НАТО нет ни одного шанса противостоять российской армии ни сегодня, ни завтра, заявил в беседе на телеканале Вальдман.LINEвоенно-политический эксперт Яков Кедми."Российская армия просто сотрет НАТО с лица земли, если надо будет. У России самое большое количество тактического ядерного оружия в мире. У НАТО нет, есть у американцев. То, что есть у Франции, это тоже не у НАТО", ― убежден эксперт.
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подкасты, нато, военные учения, россия, аудио
подкасты, нато, военные учения, россия, аудио
Кедми: российская армия просто сотрет НАТО с лица земли, если надо будет
Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире радио Sputnik оценил современный боевой потенциал НАТО накануне старта крупнейших за последние десятилетия учений альянса.
Учения "Стойкий защитник-2024" (Steadfast Defender 2024) станут крупнейшими учениями НАТО за несколько последних десятилетий, на сайте североатлантического альянса отмечается, что "в предстоящих учениях примут участие 90 000 военнослужащих из США и других стран-союзников НАТО".
Сообщается также, что в маневрах будут задействованы более 50 военных кораблей, от авианосцев до эсминцев, и авиационный контингент из более чем 80 истребителей, вертолетов и беспилотников. Сухопутный компонент также весьма внушителен: около 1100 бронемашин, в том числе 133 танка и 533 БМП.
При этом, с военной точки зрения, у НАТО нет ни одного шанса противостоять российской армии ни сегодня, ни завтра, заявил в беседе на телеканале Вальдман.LINEвоенно-политический эксперт Яков Кедми.
"Российская армия просто сотрет НАТО с лица земли, если надо будет. У России самое большое количество тактического ядерного оружия в мире. У НАТО нет, есть у американцев. То, что есть у Франции, это тоже не у НАТО", ― убежден эксперт.