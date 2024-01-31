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Новый сквер появится в Пицунде

Новый сквер появится в Пицунде

Проект реализуется за счет средств горожан, предпринимателей и "Курорта Пицунда", его планируют завершить в течение двух-трех месяцев. 31.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-31T09:39+0300

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Общественная зона появится в центре Пицунды в ближайшие несколько месяцев, рассказал Sputnik член организации "Содействие развитию Пицунды" Тимур Ампар. "Эта зона строится на центральной площади Пицунды напротив нашего храма. Мы решили сделать в этом месте небольшую зону отдыха, сквер, где люди могут просто посидеть, отдохнуть, выпить кофе или же прогуляться. Там будут предусмотрены пандусы, освещение, установим лавочки, озеленим территорию", – отметил он. Ампар уточнил, что проект реализуется при согласовании с администрацией Пицунды за счет средств горожан, предпринимателей и ОПК "Курорт Пицунда". Уже собрано более двух миллионов рублей. Автор проекта общественной зоны – архитектор Амина Джения. Завершить работы планируют в течение двух или трех месяцев, если этому не будут мешать погодные условия.

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