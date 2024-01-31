https://sputnik-abkhazia.ru/20240131/ogranicheniya-na-podachu-elektrichestva-budut-deystvovat-1-fevralya-v-abkhazii-1050027748.html

Ограничения на подачу электричества будут действовать 1 февраля в Абхазии

Ограничения на подачу электричества будут действовать 1 февраля в Абхазии

С ноября 2023 года западные районы Абхазии и Сухум получают электричество из России, а восточные районы питаются от ИнгурГЭС. 31.01.2024, Sputnik Абхазия

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. В четверг, 1 февраля, будут действовать ограничения на подачу электричества, сообщает "Черноморэнерго".Они действуют во всех районах республики - и тех, куда свет поступает по перетоку из России, и тех, что питаются от ИнгурГЭС.Неудобства связаны с сокращением объема поставок из России. Об отмене или продлении графика будет сообщаться дополнительно.

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