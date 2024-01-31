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Ограничения на подачу электричества будут действовать 1 февраля в Абхазии
Ограничения на подачу электричества будут действовать 1 февраля в Абхазии
С ноября 2023 года западные районы Абхазии и Сухум получают электричество из России, а восточные районы питаются от ИнгурГЭС. 31.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-31T21:57+0300
2024-01-31T21:57+0300
2024-01-31T21:58+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. В четверг, 1 февраля, будут действовать ограничения на подачу электричества, сообщает "Черноморэнерго".Они действуют во всех районах республики - и тех, куда свет поступает по перетоку из России, и тех, что питаются от ИнгурГЭС.Неудобства связаны с сокращением объема поставок из России. Об отмене или продлении графика будет сообщаться дополнительно.
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Ограничения на подачу электричества будут действовать 1 февраля в Абхазии
21:57 31.01.2024 (обновлено: 21:58 31.01.2024)
С ноября 2023 года западные районы Абхазии и Сухум получают электричество из России, а восточные районы питаются от ИнгурГЭС.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. В четверг, 1 февраля, будут действовать ограничения на подачу электричества, сообщает "Черноморэнерго".
Они действуют во всех районах республики - и тех, куда свет поступает по перетоку из России, и тех, что питаются от ИнгурГЭС.
Неудобства связаны с сокращением объема поставок из России. Об отмене или продлении графика будет сообщаться дополнительно.