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Поправки в закон о выборах президента: какие изменения предлагает ЦИК

Поправки в закон о выборах президента: какие изменения предлагает ЦИК

Расширенное заседание комитета по государственно-правовой политике состоялось в Парламенте Абхазии, куда ЦИК обратился с предложениями о внесении некоторых... 31.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-31T18:38+0300

2024-01-31T18:38+0300

2024-01-31T18:38+0300

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В программе "Гражданин и начальник" на радио Sputnik председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан рассказал о поправках, которые ЦИК представил Парламенту и объяснил, в чем суть предлагаемых изменений.Одно из предложений касается графы "против всех". Согласно инициативе, в случае если графа "против всех" в первом туре набирает простое большинство, то нужно назначать новые выборы - чего сегодня не происходит. "Графа "против всех" – волеизъявление людей. Если графа набирает большинство голосов, то мы считаем целесообразным назначить новые выборы, так как мнение большинства должно иметь вес", – подчеркнул Маршан.

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