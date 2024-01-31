https://sputnik-abkhazia.ru/20240131/posrednik-zhiba-o-programmakh-fonda-obyazatelnogo-medstrakhovaniya-na-2024-god--1050017379.html
Посредник: Жиба о программах Фонда обязательного медстрахования на 2024 год
Посредник: Жиба о программах Фонда обязательного медстрахования на 2024 год
Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии Валентина Жиба в программе "Посредник" на радио Sputnik. 31.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-31T16:15+0300
2024-01-31T16:15+0300
2024-01-31T16:34+0300
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Посредник: Жиба о программах Фонда обязательного медстрахования в 2024 году
Посредник: Жиба о программах Фонда обязательного медстрахования в 2024 году
Общий объем доходов и расходов фонда обязательного медстрахования в этом году составил 71 миллион рублей. Председатель Фонда Валентина Жиба рассказала, как будут осваиваться эти средства и какие программы в новом году сможет поддержать фонд.Бюджет фонда в прошлом году заметно возрос, что позволило, в частности, обеспечить онкобольных дорогостоящими препаратами. Такая возможность у Абхазии есть и в текущем году, сообщила Валентина Жиба.Слушайте подкаст.
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подкасты, посредник, медстраховка, абхазия, аудио
Посредник: Жиба о программах Фонда обязательного медстрахования на 2024 год
16:15 31.01.2024 (обновлено: 16:34 31.01.2024)
Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии Валентина Жиба в программе "Посредник" на радио Sputnik.
Общий объем доходов и расходов фонда обязательного медстрахования в этом году составил 71 миллион рублей. Председатель Фонда Валентина Жиба рассказала, как будут осваиваться эти средства и какие программы в новом году сможет поддержать фонд.
Бюджет фонда в прошлом году заметно возрос, что позволило, в частности, обеспечить онкобольных дорогостоящими препаратами. Такая возможность у Абхазии есть и в текущем году, сообщила Валентина Жиба.