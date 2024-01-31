https://sputnik-abkhazia.ru/20240131/turbaza-o-razvitii-turizma-v-vostochnoy-chasti-abkhazii-1050013211.html

Турбаза: о развитии туризма в восточной части Абхазии

Турбаза: о развитии туризма в восточной части Абхазии

О том, как развивать туризм в восточной части Абхазии, как эффективно использовать имеющийся там туристический потенциал в эфире радио Sputnik рассказали... 31.01.2024, Sputnik Абхазия

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Турбаза: о развитии туризма в восточной части Абхазии Турбаза: о развитии туризма в восточной части Абхазии

Для развития туристического потенциала восточной части Абхазии, по мнению экономиста, необходима комплексная инвентаризация всех имеющихся ресурсов, должно быть четкое понимание целей и задач ожидаемых результатов.Количество отдыхающих, интересующихся восточной частью Абхазии, где можно развивать сельский, гастрономический и другие виды туризма, ежегодно увеличивается, отметила Гергедава.Полная версия беседы в аудиофайле.

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