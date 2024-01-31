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Турбаза: о развитии туризма в восточной части Абхазии
Турбаза: о развитии туризма в восточной части Абхазии
О том, как развивать туризм в восточной части Абхазии, как эффективно использовать имеющийся там туристический потенциал в эфире радио Sputnik рассказали... 31.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-31T10:37+0300
2024-01-31T10:37+0300
2024-01-31T11:51+0300
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Турбаза: о развитии туризма в восточной части Абхазии
Турбаза: о развитии туризма в восточной части Абхазии
Для развития туристического потенциала восточной части Абхазии, по мнению экономиста, необходима комплексная инвентаризация всех имеющихся ресурсов, должно быть четкое понимание целей и задач ожидаемых результатов.Количество отдыхающих, интересующихся восточной частью Абхазии, где можно развивать сельский, гастрономический и другие виды туризма, ежегодно увеличивается, отметила Гергедава.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, туризм, отдых, гал, ткуарчальский район, очамчырский район, турбаза, подкасты, аудио
абхазия, туризм, отдых, гал, ткуарчальский район, очамчырский район, турбаза, подкасты, аудио
Турбаза: о развитии туризма в восточной части Абхазии
10:37 31.01.2024 (обновлено: 11:51 31.01.2024)
О том, как развивать туризм в восточной части Абхазии, как эффективно использовать имеющийся там туристический потенциал в эфире радио Sputnik рассказали экономист ЦСЭИ Илона Мирцхулава и директор одной из туристических компаний Абхазии Руслана Гергедава.
Для развития туристического потенциала восточной части Абхазии, по мнению экономиста, необходима комплексная инвентаризация всех имеющихся ресурсов, должно быть четкое понимание целей и задач ожидаемых результатов.
Количество отдыхающих, интересующихся восточной частью Абхазии, где можно развивать сельский, гастрономический и другие виды туризма, ежегодно увеличивается, отметила Гергедава.
Полная версия беседы в аудиофайле
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