https://sputnik-abkhazia.ru/20240201/uchenyy-o-poimke-redkogo-spinoroga-v-chernom-more-luchshe-bylo-by-sdat-ekologam-dlya-izucheniya-1050029512.html
Ученый о поимке редкого спинорога в Черном море: лучше было бы сдать экологам для изучения
Ученый о поимке редкого спинорога в Черном море: лучше было бы сдать экологам для изучения
И.о. заведующего сектором изучения ихтиофауны Азово-Черноморского бассейна Южного научного центра РАН Даниил Бухмин в интервью радио Sputnik рассказал, откуда... 01.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-01T13:52+0300
2024-02-01T13:52+0300
2024-02-01T13:54+0300
радио
подкасты
абхазия
черное море
рыбалка
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/01/1050029645_0:93:960:633_1920x0_80_0_0_13c004d5a089006e22f26a392d32c3a2.jpg
Ученый о поимке редкой рыбы в Черном море: нужно сдавать экологам для изучения
Ученый о поимке редкой рыбы в Черном море: нужно сдавать экологам для изучения
Абхазские рыбаки выловили в Черном море редкую рыбу - серого спинорога. Сделав фото, рыбаки его выпустили на волю. Чтобы провести полный биологический анализ, хорошо было бы передать эту рыбу в Институт экологии."Это большая редкость, потому что в литературных источниках описывалось всего несколько случаев", - сообщил Бухмин. Впервые в Черном море серый спинорог был обнаружен в 1934 году, вторая находка была зафиксирована в 1952 году, обе в Сухумской бухте. Следующая находка отмечена в 1967 году в Севастопольской бухте. После последней находки прошло 56 лет, рассказал Бухмин.По мнению и.о. заведующего сектором изучения ихтиофауны Азово-Черноморского бассейна Южного научного центра РАН Даниила Бухмина, рыба зашла со Средиземного моря и ее, скорее всего, привлекает субтропический климат.Слушайте подкаст.
абхазия
черное море
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/01/1050029645_0:3:960:723_1920x0_80_0_0_f3e05cea94ea749b46946bf378dd9c25.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, черное море, рыбалка, экология, аудио
подкасты, абхазия, черное море, рыбалка, экология, аудио
Ученый о поимке редкого спинорога в Черном море: лучше было бы сдать экологам для изучения
13:52 01.02.2024 (обновлено: 13:54 01.02.2024)
И.о. заведующего сектором изучения ихтиофауны Азово-Черноморского бассейна Южного научного центра РАН Даниил Бухмин в интервью радио Sputnik рассказал, откуда в Черном море мог появиться серый спинорог.
Абхазские рыбаки выловили в Черном море редкую рыбу - серого спинорога. Сделав фото, рыбаки его выпустили на волю. Чтобы провести полный биологический анализ, хорошо было бы передать эту рыбу в Институт экологии.
"Это большая редкость, потому что в литературных источниках описывалось всего несколько случаев", - сообщил Бухмин.
Впервые в Черном море серый спинорог был обнаружен в 1934 году, вторая находка была зафиксирована в 1952 году, обе в Сухумской бухте. Следующая находка отмечена в 1967 году в Севастопольской бухте. После последней находки прошло 56 лет, рассказал Бухмин.
По мнению и.о. заведующего сектором изучения ихтиофауны Азово-Черноморского бассейна Южного научного центра РАН Даниила Бухмина, рыба зашла со Средиземного моря и ее, скорее всего, привлекает субтропический климат.