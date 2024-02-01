https://sputnik-abkhazia.ru/20240201/uchenyy-o-poimke-redkogo-spinoroga-v-chernom-more-luchshe-bylo-by-sdat-ekologam-dlya-izucheniya-1050029512.html

Ученый о поимке редкого спинорога в Черном море: лучше было бы сдать экологам для изучения

Ученый о поимке редкого спинорога в Черном море: лучше было бы сдать экологам для изучения

И.о. заведующего сектором изучения ихтиофауны Азово-Черноморского бассейна Южного научного центра РАН Даниил Бухмин в интервью радио Sputnik рассказал, откуда... 01.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-01T13:52+0300

2024-02-01T13:52+0300

2024-02-01T13:54+0300

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Ученый о поимке редкой рыбы в Черном море: нужно сдавать экологам для изучения Ученый о поимке редкой рыбы в Черном море: нужно сдавать экологам для изучения

Абхазские рыбаки выловили в Черном море редкую рыбу - серого спинорога. Сделав фото, рыбаки его выпустили на волю. Чтобы провести полный биологический анализ, хорошо было бы передать эту рыбу в Институт экологии."Это большая редкость, потому что в литературных источниках описывалось всего несколько случаев", - сообщил Бухмин. Впервые в Черном море серый спинорог был обнаружен в 1934 году, вторая находка была зафиксирована в 1952 году, обе в Сухумской бухте. Следующая находка отмечена в 1967 году в Севастопольской бухте. После последней находки прошло 56 лет, рассказал Бухмин.По мнению и.о. заведующего сектором изучения ихтиофауны Азово-Черноморского бассейна Южного научного центра РАН Даниила Бухмина, рыба зашла со Средиземного моря и ее, скорее всего, привлекает субтропический климат.Слушайте подкаст.

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