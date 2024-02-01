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Жителя Абхазии задержали по подозрению в сбыте наркотиков
Жителя Абхазии задержали по подозрению в сбыте наркотиков
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Житель Абхазии Астамур Бганба был задержан по подозрению в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба МВД республики. 01.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Житель Абхазии Астамур Бганба был задержан по подозрению в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба МВД республики.При участии задержанного и понятых сотрудники правоохранительных органов нашли на улицах Генерала Дбар и 4 Марта в Сухуме потайные места, в которых были спрятаны три свертка с метадоном.Обыск прошел и в доме на улице Чанба, по месту проживания Бганба. Там обнаружили пистолет Макарова, переделанный из охолощенного в боевой, и девять патронов к нему.Возбуждено уголовное дело. Астамур Бганба заключен под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/zhitelya-ochamchyry-zaderzhali-za-khranenie-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere--1049781591.html
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абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики
абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики
СУХУМ, 1 фев - Sputnik.
Житель Абхазии Астамур Бганба был задержан по подозрению в незаконном сбыте наркотиков, сообщает
пресс-служба МВД республики.
47-летнего Бганба остановили на посту ГАИ "Учхоз" в Сухумском районе. У него изъяли два телефона, в которых обнаружили фотографии с координатами закладок с метадоном.
При участии задержанного и понятых сотрудники правоохранительных органов нашли на улицах Генерала Дбар и 4 Марта в Сухуме потайные места, в которых были спрятаны три свертка с метадоном.
Обыск прошел и в доме на улице Чанба, по месту проживания Бганба. Там обнаружили пистолет Макарова, переделанный из охолощенного в боевой, и девять патронов к нему.
Возбуждено уголовное дело. Астамур Бганба заключен под стражу.