https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/glavnyy-chetverg-bigvava-o-sozdanii-obschestvennogo-soveta-v-ochamchyre-1050031115.html
Главный четверг: Бигвава о создании общественного совета в Очамчыре
Главный четверг: Бигвава о создании общественного совета в Очамчыре
Глава Очамчырского района Беслан Бигвава в программе "Главный четверг" о создании общественного совета и планах района на 2024 год. 02.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-02T10:32+0300
2024-02-02T10:32+0300
2024-02-02T11:16+0300
радио
подкасты
абхазия
главный четверг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/01/1050031569_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_0bba4102b8ea955d3427786ecc7c4af1.jpg
Главный четверг: Бигвава о создании Общественного совета в Очамчыре
Главный четверг: Бигвава о создании Общественного совета в Очамчыре
По инициативе главы администрации Очамчырского района состоялась встреча с активными жителями, на которой обсудили создание общественного совета. Чем будет заниматься эта организация, в интервью радио Sputnik рассказал глава района Беслан Бигвава. "Туда войдут достойные и уважаемые люди. В нем будут участвовать ветераны, герои войны, бывшие руководители района, которые не понаслышке знают о всех его проблемах и, конечно же, молодежь. У нас замечательная молодежь, хорошо образованная, и они хотят использовать все знания, которые получили в вузах. Хотят, чтобы их энергия пошла на благо нашего района", – рассказал Бигвава. В его намерениях создать план развития района сроком на 50 лет. Подробности слушайте в подкасте.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/01/1050031569_63:0:1503:1080_1920x0_80_0_0_edf07249d9be8aca71641cd2603724ad.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, главный четверг, аудио
подкасты, абхазия, главный четверг, аудио
Главный четверг: Бигвава о создании общественного совета в Очамчыре
10:32 02.02.2024 (обновлено: 11:16 02.02.2024)
Глава Очамчырского района Беслан Бигвава в программе "Главный четверг" о создании общественного совета и планах района на 2024 год.
По инициативе главы администрации Очамчырского района состоялась встреча с активными жителями, на которой обсудили создание общественного совета. Чем будет заниматься эта организация, в интервью радио Sputnik рассказал глава района Беслан Бигвава.
"Туда войдут достойные и уважаемые люди. В нем будут участвовать ветераны, герои войны, бывшие руководители района, которые не понаслышке знают о всех его проблемах и, конечно же, молодежь. У нас замечательная молодежь, хорошо образованная, и они хотят использовать все знания, которые получили в вузах. Хотят, чтобы их энергия пошла на благо нашего района", – рассказал Бигвава.
В его намерениях создать план развития района сроком на 50 лет.
Подробности слушайте в подкасте.