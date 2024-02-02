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Главный четверг: Бигвава о создании общественного совета в Очамчыре

Главный четверг: Бигвава о создании общественного совета в Очамчыре

Глава Очамчырского района Беслан Бигвава в программе "Главный четверг" о создании общественного совета и планах района на 2024 год. 02.02.2024, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Бигвава о создании Общественного совета в Очамчыре Главный четверг: Бигвава о создании Общественного совета в Очамчыре

По инициативе главы администрации Очамчырского района состоялась встреча с активными жителями, на которой обсудили создание общественного совета. Чем будет заниматься эта организация, в интервью радио Sputnik рассказал глава района Беслан Бигвава. "Туда войдут достойные и уважаемые люди. В нем будут участвовать ветераны, герои войны, бывшие руководители района, которые не понаслышке знают о всех его проблемах и, конечно же, молодежь. У нас замечательная молодежь, хорошо образованная, и они хотят использовать все знания, которые получили в вузах. Хотят, чтобы их энергия пошла на благо нашего района", – рассказал Бигвава. В его намерениях создать план развития района сроком на 50 лет. Подробности слушайте в подкасте.

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