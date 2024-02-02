https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/goskomsvyazi-obyasnil-prichiny-otklyucheniya-rossiyskikh-telekanalov-v-abkhazii-1050040855.html
Госкомсвязи объяснил причины отключения российских телеканалов в Абхазии
Госкомсвязи объяснил причины отключения российских телеканалов в Абхазии
Аналоговое телевидение отключили в Абхазии 24 января 2024 года – жители республики не имеют возможности смотреть некоторые российские телеканалы. 02.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-02T14:58+0300
2024-02-02T14:58+0300
2024-02-02T16:41+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/05/1031784806_0:197:3068:1923_1920x0_80_0_0_781eb91fcf3751390333cfec7bd42bb1.jpg
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Отключить аналоговое вещание пришлось из-за устаревшего оборудования и невозможности закупать комплектующие по причине их отсутствия. Об этом в интервью Sputnik рассказал заместитель председателя Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланд Ратия. "Мы эти передатчики тянули насколько могли. Было понятно, что рано или поздно они физически остановятся, потому что передатчики, как мы ранее говорили, 1970-х годов, они морально и физически устарели. Закупать комплектующие мы не можем, потому что их просто не производят", – подчеркнул Ратия. В этой сложной ситуации свою помощь предложила Абхазская телерадиокомпания, которая помогла "Абхазсвязи" с вещанием некоторых российских телеканалов. "Из российских каналов мы показываем "Россию-1". "Матч-ТВ", НТВ и "Первый канал" мы, к сожалению, отключили. Иногда АГТРК вместо канала "Культура" заполняет эфир "Первым каналом". "Абаза-ТВ" тоже начали транслировать другие каналы, чтобы восполнить образовавшуюся брешь", – рассказал он. По словам Ратия, ранее планировалось реализовать новый проект цифрового телевидения при помощи российских коллег. Для того чтобы выйти из нынешней ситуации, Госкомитет ведет переговоры с Министерством цифрового развития России и Роскомнадзором.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/05/1031784806_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb0eba36acd6f2b103c2e6017c1cff5c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Госкомсвязи объяснил причины отключения российских телеканалов в Абхазии
14:58 02.02.2024 (обновлено: 16:41 02.02.2024)
Аналоговое телевидение отключили в Абхазии 24 января 2024 года – жители республики не имеют возможности смотреть некоторые российские телеканалы.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Отключить аналоговое вещание пришлось из-за устаревшего оборудования и невозможности закупать комплектующие по причине их отсутствия. Об этом в интервью Sputnik рассказал заместитель председателя Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланд Ратия.
Свою роль сыграло и увеличение тарифов на электроэнергию – ежемесячно Госкомитет должен был платить за электричество около 200 тысяч рублей, таких средств не было.
"Мы эти передатчики тянули насколько могли. Было понятно, что рано или поздно они физически остановятся, потому что передатчики, как мы ранее говорили, 1970-х годов, они морально и физически устарели. Закупать комплектующие мы не можем, потому что их просто не производят", – подчеркнул Ратия.
В этой сложной ситуации свою помощь предложила Абхазская телерадиокомпания, которая помогла "Абхазсвязи" с вещанием некоторых российских телеканалов.
"Из российских каналов мы показываем "Россию-1". "Матч-ТВ", НТВ и "Первый канал" мы, к сожалению, отключили. Иногда АГТРК вместо канала "Культура" заполняет эфир "Первым каналом". "Абаза-ТВ" тоже начали транслировать другие каналы, чтобы восполнить образовавшуюся брешь", – рассказал он.
По словам Ратия, ранее планировалось реализовать новый проект цифрового телевидения при помощи российских коллег. Для того чтобы выйти из нынешней ситуации, Госкомитет ведет переговоры с Министерством цифрового развития России и Роскомнадзором.