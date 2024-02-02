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Госкомсвязи объяснил причины отключения российских телеканалов в Абхазии

Госкомсвязи объяснил причины отключения российских телеканалов в Абхазии

Аналоговое телевидение отключили в Абхазии 24 января 2024 года – жители республики не имеют возможности смотреть некоторые российские телеканалы. 02.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-02T14:58+0300

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Отключить аналоговое вещание пришлось из-за устаревшего оборудования и невозможности закупать комплектующие по причине их отсутствия. Об этом в интервью Sputnik рассказал заместитель председателя Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланд Ратия. "Мы эти передатчики тянули насколько могли. Было понятно, что рано или поздно они физически остановятся, потому что передатчики, как мы ранее говорили, 1970-х годов, они морально и физически устарели. Закупать комплектующие мы не можем, потому что их просто не производят", – подчеркнул Ратия. В этой сложной ситуации свою помощь предложила Абхазская телерадиокомпания, которая помогла "Абхазсвязи" с вещанием некоторых российских телеканалов. "Из российских каналов мы показываем "Россию-1". "Матч-ТВ", НТВ и "Первый канал" мы, к сожалению, отключили. Иногда АГТРК вместо канала "Культура" заполняет эфир "Первым каналом". "Абаза-ТВ" тоже начали транслировать другие каналы, чтобы восполнить образовавшуюся брешь", – рассказал он. По словам Ратия, ранее планировалось реализовать новый проект цифрового телевидения при помощи российских коллег. Для того чтобы выйти из нынешней ситуации, Госкомитет ведет переговоры с Министерством цифрового развития России и Роскомнадзором.

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