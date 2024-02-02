https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/proekt-zakona-o-gossluzhbe-predstavili-v-parlamente-abkhazii-1050044967.html

Проект закона "О госслужбе" представили в Парламенте Абхазии

Проект закона "О госслужбе" представили в Парламенте Абхазии

Документ регламентирует систему гражданской госслужбы, ее принципы, порядок поступления, прохождения и увольнения, права и обязанности госслужащих. 02.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-02T23:19+0300

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. Сегодня в Парламенте Абхазии представили проект закона Абхазии "О государственной службе", который планируется вынести к рассмотрению на сессии 7 февраля. Основные нормы законопроекта: Над законопроектом работали в течение полугода. По словам юриста Лаши Цаава, он также позволить избежать "человеческого фактора" при продвижении специалиста по карьерной лестнице.Он отметил, что бывают случаи, когда специалистов не повышают из-за того, что этого не хочет начальник. Благодаря законопроекту госслужащий по выслуге лет может самостоятельно обратиться в специальный орган по вопросу повышения своей квалификации.

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