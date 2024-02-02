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https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/proekt-zakona-o-gossluzhbe-predstavili-v-parlamente-abkhazii-1050044967.html
Проект закона "О госслужбе" представили в Парламенте Абхазии
Проект закона "О госслужбе" представили в Парламенте Абхазии
Документ регламентирует систему гражданской госслужбы, ее принципы, порядок поступления, прохождения и увольнения, права и обязанности госслужащих. 02.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. Сегодня в Парламенте Абхазии представили проект закона Абхазии "О государственной службе", который планируется вынести к рассмотрению на сессии 7 февраля. Основные нормы законопроекта: Над законопроектом работали в течение полугода. По словам юриста Лаши Цаава, он также позволить избежать "человеческого фактора" при продвижении специалиста по карьерной лестнице.Он отметил, что бывают случаи, когда специалистов не повышают из-за того, что этого не хочет начальник. Благодаря законопроекту госслужащий по выслуге лет может самостоятельно обратиться в специальный орган по вопросу повышения своей квалификации.
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абхазия, новости, парламент абхазии

Проект закона "О госслужбе" представили в Парламенте Абхазии

23:19 02.02.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук Подпись документов
Подпись документов - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Документ регламентирует систему гражданской госслужбы, ее принципы, порядок поступления, прохождения и увольнения, права и обязанности госслужащих.
СУХУМ, 2 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. Сегодня в Парламенте Абхазии представили проект закона Абхазии "О государственной службе", который планируется вынести к рассмотрению на сессии 7 февраля.
Основные нормы законопроекта:
Проект предусматривает государственные, административные, воинские, правоохранительные, дипломатические службы;
Будет сформирован единый кадровый резерв госслужащих для замещения вакантных должностей;
Поступление на госслужбу или замещение должности госслужащего будет осуществлено по результатам конкурса;
Кадровые рост и назначение на должность будут невозможны без наличия: квалификации, классного чина;
Минимальный возраст поступления на государственную службу – 21 год;
Предельный возраст пребывания на госслужбе – 60 лет;
По решению руководителя срок пребывания может продлеваться каждый год, но не более чем до 65 лет;
Госслужащие должны повышать квалификацию не реже раза в три года;
Аттестация госслужащего будет проходить раз в пять лет, возможна и внеочередная по решению руководителя;
Зарплата госслужащего состоит из месячного оклада, оклада по чину или рангу, дополнительных выплат;
Госслужащий может потерять место работы по "утрате доверия";
У госслужащих не будет специальных льгот, привилегий, особого пенсионного обеспечения;
Госслужащий с одной квалификацией и уровнем знаний должен получать равную зарплату;
Гражданин не может быть госслужащим при признании его недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда;
Гражданин не может быть близким родственником госслужащего при прямой подчиненности одного другому;
Можно поступить на госслужбу без гражданства Абхазии, но без карьерного роста, не выше заместителя специалиста;
В проекте предусмотрена ротация кадров для борьбы с коррупционной составляющей.
Над законопроектом работали в течение полугода. По словам юриста Лаши Цаава, он также позволить избежать "человеческого фактора" при продвижении специалиста по карьерной лестнице.
Он отметил, что бывают случаи, когда специалистов не повышают из-за того, что этого не хочет начальник. Благодаря законопроекту госслужащий по выслуге лет может самостоятельно обратиться в специальный орган по вопросу повышения своей квалификации.
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