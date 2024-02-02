https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/svo-nazemnye-bomby-glsdb-ne-kompensiruyut-vsu-defitsit-artillerii-1050035860.html

СВО: "наземные бомбы" GLSDB не компенсируют ВСУ дефицит артиллерии

СВО: "наземные бомбы" GLSDB не компенсируют ВСУ дефицит артиллерии

Пентагон заявил о передаче киевскому режиму партии высокоточных бомб наземного базирования GLSDB, которых нет на вооружении Армии США. 02.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-02T09:00+0300

2024-02-02T09:00+0300

2024-02-02T10:39+0300

россия

мнение

авторы

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/10/1039128589_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_ef92bb516f57a69675b976ecf78d4426.jpg

Эти экспериментальные "стрелы" из прошлогоднего "калчана" американской помощи не изменят расклад сил в зоне СВО, где кратно доминирует российская огневая мощь, а украинской армии хронически не хватает артиллерийских снарядов, самолетов и ПВО, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Этим Вашингтон подтверждает намерение продолжать прокси-войну с РФ "до последнего украинца". Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сегодня напомнил, что американские поставки украинским марионеткам боеприпасов GLSDB лишь продлевают агонию киевского режима и подталкивают ВСУ к новым жертвам и военным преступлениям.Украинская армия получает экспериментальное "чудо-оружие" неочевидного могущества – новый гибрид создан компаниями Boeing и Saab из "старых" 113-кг авиабомб малого диаметра. Боеприпас GLSDB состоит из "умной" авиабомбы GBU-39 и реактивного ускорителя M26 калибра 227 мм.В полете корректируемая бомба отделяется от хвостовика (M26), раскрывает крылья и планирует к цели по GPS-координатам. Такими боеприпасами могут стрелять HIMARS и ее гусеничный аналог M270. Для наведения на цель используется система инерциальной и GPS-навигации, якобы устойчивая к помехам радиоэлектронной борьбы. Российский опыт успешного противодействия в зоне СВО ударам управляемых артиллерийских снарядов Excalibur, реактивных снарядов HIMARS и ракет ATACMS– не в пользу "рекламных роликов" Пентагона. Даже американский журнал Foreign Affairs в конце января заметил: "Русские доказали, что умеют противостоять наведению GPS, которое используют ракетные системы".Преимуществом GLSDB можно считать лишь большое количество реактивных хвостовиков M26 в арсеналах стран НАТО. Стоимость одного боеприпаса GLSDB – около 50 тысяч долларов, в два раза дешевле обычного реактивного снаряда для РСЗО HIMARS. Объем поставки неизвестен."Финальный" пакет американской военной помощи Киеву 27 декабря 2023 года составил 250 млн долларов, и включал боеприпасы для ЗРК NASAMS, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, ПТРК Javelin, TOW и AT-4, а также 15 млн патронов для стрелкового оружия.Высокоточный "Lohotron"Для безопасного применения GLSDB вероятно размещение пусковых установок ВСУ на удалении около 50 км от линии фронта, что заметно снизит боевую эффективность (до 100 км). Подлетная скорость GLSDB значительно уступает стандартным реактивным снарядам, и это упрощает задачи российских средств ПВО – ЗРК "Бук-М2", "Бук-М3", "Тор" и ЗРПК "Панцирь-С1". Тактика противодействия натовским "валькириям" уже отработана.Важнее другое. Экспериментальные поставки на Украину западных систем, которые по разным причинам не приняты на вооружение Пентагона и НАТО (ЗРК IRIS-T, "наземные бомбы" GLSDB и прочее) – отражают глубокое презрение Запада к подопытным и раболепным украинским марионеткам. Вместе с тем США и альянс не компенсируют ВСУ "голод" артиллерии и нехватку боеприпасов коллапсирующей ПВО. Обещанные странами НАТО объемы вооружения и боеприпасов значительно отстают от потребностей украинской армии, и эти обещания не выполняются.Портал Business Insider отмечает, что ВСУ сталкиваются с острой нехваткой боеприпасов, и в будущем поставляемые Западом артиллерийские снаряды не позволят "поддерживать скорострельность, превышающую российскую". По западным оценкам, ВСУ делают всего 2000 артиллерийских выстрелов в сутки, российские артиллеристы в зоне СВО ежесуточно расходуют не менее 10 000 снарядов, и "скорострельность Москвы" постоянно растет. Ударные беспилотники или реактивные GLSDB артиллерийской деградации ВСУ никогда не компенсируют. Будущее американской военной помощи Украине остается неопределенным, финансирование блокируется Конгрессом США. Помощь Евросоюза – 50 млрд евро, "размазанные" на четыре года – не оперативна и неэффективна.Руководитель евродипломатии Жозеп Боррель вчера сообщил, что с марта 2023 года и по январь 2024 года Украина получила от стран ЕС более 300 тысяч артиллерийских снарядов, к весне будет предоставлено еще 200 тысяч, и общее количество боеприпасов превысит полмиллиона – в два раза меньше ранее обещанного. Соединенным Штатам и НАТО в течение двух лет не удается заметно нарастить производство оружия и боеприпасов, да и не особо напрягаются. Поскольку выяснилось, что экономические санкции Москве – как слону дробина, и в сфере ОПК обогнать Россию невозможно. А украинцы – лишь расходный материал коллективного Запада в борьбе за сохранение "гегемонии". Когда кончатся одни, найдутся другие зависимые (подопытные) страны и народы. Агентство Bloomberg отмечает, что российские войска превосходят ВСУ по вооружению в три раза. Ситуация на фронте для украинской армии становится, по их определению, "все более ужасной", но худшее впереди.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240201/pochemu-leopardy-chellendzhery-i-abramsy-stali-samym-uyazvimym-superoruzhiem-1050027873.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240130/kak-rabotaet-rossiyskiy-umnyy-krasnopol-v-zone-svo-1050008618.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

россия, мнение, авторы, колумнисты