https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/takie-obstoyatelstva-o-rasskaze-mula-starogo-khabuga-i-vindzorskikh-prokaznitsakh-1050039927.html
Такие обстоятельства: о "Рассказе мула старого Хабуга" и "Виндзорских проказницах"
Такие обстоятельства: о "Рассказе мула старого Хабуга" и "Виндзорских проказницах"
В РУСДРАМе приступили к репетициям нового спектакля "Виндзорские проказницы" Уильяма Шекспира. Режиссер постановки Антон Корнилов в эфире радио Sputnik... 02.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-02T17:18+0300
2024-02-02T17:18+0300
2024-02-02T17:18+0300
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Такие обстоятельства: Корнилов о «Рассказе мулы старого Хабуга» и «Виндзорских проказниц»
Такие обстоятельства: Корнилов о «Рассказе мулы старого Хабуга» и «Виндзорских проказниц»
В РУСДРАМе приступили к репетициям нового спектакля "Виндзорские проказницы" Уильяма Шекспира. Режиссер постановки Антон Корнилов в эфире радио Sputnik рассказал, почему комедии сегодня так нужны зрителю, какую роль играют сейчас театры в жизни человека и как шла работа над премьерой.Также в эти дни в Русском театре прошел показ спектакля "Рассказ мула старого Хабуга", постановку считают одной из лучших в театре. Режиссер спектакля Антон Корнилов рассказал, в чем особенность спектакля, почему постановка так нравится зрителю."В сегодняшнем мире театр играет очень важную роль. Время тревожное, и такой жанр, как комедия как никогда актуален. Театр для многих мог бы быть тем местом, куда ты можешь прийти и отвести душу. Он рассмешит, приободрит и скажет, что все будет хорошо. Театр сейчас очень важную роль играет", – сказал Корнилов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, русдрам, театр, аудио
подкасты, такие обстоятельства, русдрам, театр, аудио
В РУСДРАМе приступили к репетициям нового спектакля "Виндзорские проказницы" Уильяма Шекспира. Режиссер постановки Антон Корнилов в эфире радио Sputnik рассказал, почему комедии сегодня так нужны зрителю, какую роль играют сейчас театры в жизни человека и как шла работа над премьерой.
Также в эти дни в Русском театре прошел показ спектакля "Рассказ мула старого Хабуга", постановку считают одной из лучших в театре. Режиссер спектакля Антон Корнилов рассказал, в чем особенность спектакля, почему постановка так нравится зрителю.
"В сегодняшнем мире театр играет очень важную роль. Время тревожное, и такой жанр, как комедия как никогда актуален. Театр для многих мог бы быть тем местом, куда ты можешь прийти и отвести душу. Он рассмешит, приободрит и скажет, что все будет хорошо. Театр сейчас очень важную роль играет", – сказал Корнилов.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.