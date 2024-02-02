https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/zhemchugov-o-virusakh-grippa-orvi-i-covid-19-chelovek-mozhet-bolet-tolko-odnim-virusom-1050032298.html

Жемчугов о вирусах гриппа, ОРВИ и COVID-19: человек может болеть только одним вирусом

Жемчугов о вирусах гриппа, ОРВИ и COVID-19: человек может болеть только одним вирусом

Почти 978 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ зарегистрировано в России за последнюю неделю, что почти на пять процентов больше, чем за предыдущие семь... 02.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-02T13:08+0300

2024-02-02T13:08+0300

2024-02-02T13:08+0300

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Жемчугов рассказал о распространении вируса гриппа, ОРВИ и COVID-19 Жемчугов рассказал о распространении вируса гриппа, ОРВИ и COVID-19

Почти 978 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ зарегистрировано в России за последнюю неделю, что почти на пять процентов больше, чем за предыдущие семь дней. Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко сообщила, что в России ожидается тридемия или тройная эпидемия –сезонные вирусы, грипп и COVID-19.Он отметил, что на территории страны одновременно могут распространяться различные вирусы.

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