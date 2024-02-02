https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/zhemchugov-o-virusakh-grippa-orvi-i-covid-19-chelovek-mozhet-bolet-tolko-odnim-virusom-1050032298.html
Жемчугов о вирусах гриппа, ОРВИ и COVID-19: человек может болеть только одним вирусом
Жемчугов о вирусах гриппа, ОРВИ и COVID-19: человек может болеть только одним вирусом
Почти 978 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ зарегистрировано в России за последнюю неделю, что почти на пять процентов больше, чем за предыдущие семь... 02.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-02T13:08+0300
2024-02-02T13:08+0300
2024-02-02T13:08+0300
радио
подкасты коронавирус
вирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/01/1050032132_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_71498104c11c44aa6cf5676a1f79ab67.jpg
Жемчугов рассказал о распространении вируса гриппа, ОРВИ и COVID-19
Жемчугов рассказал о распространении вируса гриппа, ОРВИ и COVID-19
Почти 978 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ зарегистрировано в России за последнюю неделю, что почти на пять процентов больше, чем за предыдущие семь дней. Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко сообщила, что в России ожидается тридемия или тройная эпидемия –сезонные вирусы, грипп и COVID-19.Он отметил, что на территории страны одновременно могут распространяться различные вирусы.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/01/1050032132_199:0:920:541_1920x0_80_0_0_7cdef44c39a24e3af57e1fd73961f793.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты коронавирус, вирусы, аудио
подкасты коронавирус, вирусы, аудио
Почти 978 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ зарегистрировано в России за последнюю неделю, что почти на пять процентов больше, чем за предыдущие семь дней. Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко сообщила, что в России ожидается тридемия или тройная эпидемия –сезонные вирусы, грипп и COVID-19.
"ПЦР-тесты крайне чувствительны, и они могут показать сразу три генома: и коронавируса, и гриппа, и еще другого вируса. Но это не значит, что люди одновременно болеют тремя вирусами. При попадании первого вируса в организме начинается выработка интерферона, который блокирует проникновение всех остальных вирусов. Поэтому человек может болеть только одним вирусом. Однако человек может далее заразиться другими вирусами, не успев долечиться от первого", – рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач высшей категории Владислав Жемчугов.
Он отметил, что на территории страны одновременно могут распространяться различные вирусы.