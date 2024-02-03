https://sputnik-abkhazia.ru/20240203/dirizher-kudzhba-ob-obrazovatelnom-proekte-v-ankare-vozmozhnost-govorit-ob-abkhazii-1050017177.html
Дирижер Куджба об образовательном проекте в Анкаре: возможность говорить об Абхазии
Дирижер Куджба об образовательном проекте в Анкаре: возможность говорить об Абхазии
Дирижер из Абхазии, студент Московской консерватории Барас Куджба выступил на VIII Международном мастер-классе по хоровому дирижированию имени Вальтера Штрауса... 03.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-03T11:01+0300
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2024-02-03T11:19+0300
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Дирижер Куджба об образовательном проекте в Анкаре: плюс в копилку знаний
Дирижер Куджба об образовательном проекте в Анкаре: плюс в копилку знаний
Дирижер из Абхазии, студент Московской консерватории Барас Куджба выступил на VIII Международном мастер-классе по хоровому дирижированию имени Вальтера Штрауса в Анкаре. Своими впечатлениями от образовательном проекта, а также о важности культурного диалога между странами он рассказал в эфире радио Sputnik.Это было полезно и приятно, отметил Куджба, рассказывая о мастер-классе по хоровому дирижированию имени Штрауса. Разные подходы, разные интерпретации в музыке –всегда плюс в копилку знаний, подчеркнул он.Дирижер также высказал свое мнение о том, как развивать музыкальное искусство в Абхазии и насколько важен культурный диалог между странами."Нужно сделать акцент на развитие музыкальных школ в Абхазии. Необходимо открыть одну республиканскую школу, которая будет специализирована на музыке, нужно качественное образование детей, чтобы в дальнейшем они могли поступать куда хотят. Для этого необходимо сотрудничать с коллегами из России", – отметил он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, музыка, дирижеры, аудио
подкасты, музыка, дирижеры, аудио
Дирижер из Абхазии, студент Московской консерватории Барас Куджба выступил на VIII Международном мастер-классе по хоровому дирижированию имени Вальтера Штрауса в Анкаре. Своими впечатлениями от образовательном проекта, а также о важности культурного диалога между странами он рассказал в эфире радио Sputnik.
Это было полезно и приятно, отметил Куджба, рассказывая о мастер-классе по хоровому дирижированию имени Штрауса. Разные подходы, разные интерпретации в музыке –всегда плюс в копилку знаний, подчеркнул он.
Дирижер также высказал свое мнение о том, как развивать музыкальное искусство в Абхазии и насколько важен культурный диалог между странами.
"Нужно сделать акцент на развитие музыкальных школ в Абхазии. Необходимо открыть одну республиканскую школу, которая будет специализирована на музыке, нужно качественное образование детей, чтобы в дальнейшем они могли поступать куда хотят. Для этого необходимо сотрудничать с коллегами из России", – отметил он.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.