https://sputnik-abkhazia.ru/20240203/dirizher-kudzhba-ob-obrazovatelnom-proekte-v-ankare-vozmozhnost-govorit-ob-abkhazii-1050017177.html

Дирижер Куджба об образовательном проекте в Анкаре: возможность говорить об Абхазии

Дирижер Куджба об образовательном проекте в Анкаре: возможность говорить об Абхазии

Дирижер из Абхазии, студент Московской консерватории Барас Куджба выступил на VIII Международном мастер-классе по хоровому дирижированию имени Вальтера Штрауса... 03.02.2024, Sputnik Абхазия

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Дирижер Куджба об образовательном проекте в Анкаре: плюс в копилку знаний Дирижер Куджба об образовательном проекте в Анкаре: плюс в копилку знаний

Дирижер из Абхазии, студент Московской консерватории Барас Куджба выступил на VIII Международном мастер-классе по хоровому дирижированию имени Вальтера Штрауса в Анкаре. Своими впечатлениями от образовательном проекта, а также о важности культурного диалога между странами он рассказал в эфире радио Sputnik.Это было полезно и приятно, отметил Куджба, рассказывая о мастер-классе по хоровому дирижированию имени Штрауса. Разные подходы, разные интерпретации в музыке –всегда плюс в копилку знаний, подчеркнул он.Дирижер также высказал свое мнение о том, как развивать музыкальное искусство в Абхазии и насколько важен культурный диалог между странами."Нужно сделать акцент на развитие музыкальных школ в Абхазии. Необходимо открыть одну республиканскую школу, которая будет специализирована на музыке, нужно качественное образование детей, чтобы в дальнейшем они могли поступать куда хотят. Для этого необходимо сотрудничать с коллегами из России", – отметил он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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