https://sputnik-abkhazia.ru/20240203/dzudtsov-o-sbore-sredstv-v-yuzhnoy-osetii-dlya-natsgalerei-abkhazii-khoroshaya-initsiativa----1050042944.html

Дзудцов о сборе средств в Южной Осетии для Нацгалереи Абхазии: хорошая инициатива

Дзудцов о сборе средств в Южной Осетии для Нацгалереи Абхазии: хорошая инициатива

Художественный руководитель государственного драматического театра Тамерлан Дзудцов рассказал о том, какую помощь окажет Южная Осетия в восстановлении... 03.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-03T17:16+0300

2024-02-03T17:16+0300

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Дзудцов о сборе средств в Южной Осетий для Нацгалереи Абхазии: хорошая инициатива Дзудцов о сборе средств в Южной Осетий для Нацгалереи Абхазии: хорошая инициатива

В Центральном выставочном зале Абхазии 21 января произошел масштабный пожар, унесший около четырех тысяч ценных экспонатов искусства. Нанесен тяжелый удар по культурному наследию республики. Министерство культуры Южной Осетии открывает сбор помощи для поддержки культуры Абхазии. Все собранные средства будут направлены на специальный расчетный счет, предназначенный для помощи в приобретении новых экспонатов для восстановления культурного наследия Абхазии, утраченного в результате пожара.Тамерлан Дзудцов, получивший от своих абхазских коллег в дар картины абхазских мастеров кисти, решил передать эти картины обратно Министерству культуры Абхазии."Абхазский национальный культурный фонд исчез в этом пожаре. Это было очень больно и обидно. Я предложил передать две картины, которые в свое время получил в дар от абхазских коллег, в Национальную галерею Абхазии, чтобы помочь восполнить эту потерю", – рассказал Дзудцов радио Sputnik Южная Осетия.Он добавил, что инициатива Министерства культуры поможет абхазским коллегам в восстановлении работы Национальной галереи.Подробнее слушайте в аудиоматериале.

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