https://sputnik-abkhazia.ru/20240203/obnovlennyy-tu-214-sovershil-pervyy-passazhirskiy-reys-1050047280.html
Обновленный Ту-214 совершил первый пассажирский рейс
Обновленный Ту-214 совершил первый пассажирский рейс
Лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко." восстановила летную годность принадлежащего ей самолета Ту-214. Лайнер передан в эксплуатацию авиакомпании Red Wings. 03.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Обновленный Ту-214 совершил первый пассажирский рейс из Москвы в Сочи. Традиционно борт встретили водяной аркой. Загрузка первого рейса составила более 90%, сообщила пресс-служба сочинского аэропорта.Самолет принадлежит авиакомпании Red Wings. Со следующей недели борт направят на международные полеты из аэропорта "Домодедово". ⠀Ту-214 изготовили на Казанском авиационном заводе в 2009 году. Он оборудован российскими двигателями ПС-90А. Имеет современное навигационное и спасательное оборудование, соответствует актуальным мировым требованиям к самолету своего класса. Максимальная дальность этого Ту-214 превышает 7000 км, а с полной коммерческой загрузкой он может перевозить пассажиров на расстояние до 5200 км.До 2017 года борт эксплуатировали авиакомпании "Трансаэро" и Red Wings.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/bolee-milliona-turistov-obsluzhil-aeroport-sochi-na-zarubezhnykh-napravleniyakh-1048784923.html
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аэропорт сочи, аэропорт
Обновленный Ту-214 совершил первый пассажирский рейс
11:59 03.02.2024 (обновлено: 13:12 03.02.2024)
Лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко." восстановила летную годность принадлежащего ей самолета Ту-214. Лайнер передан в эксплуатацию авиакомпании Red Wings.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Обновленный Ту-214 совершил первый пассажирский рейс из Москвы в Сочи. Традиционно борт встретили водяной аркой. Загрузка первого рейса составила более 90%, сообщила пресс-служба сочинского аэропорта.
Самолет принадлежит авиакомпании Red Wings. Со следующей недели борт направят на международные полеты из аэропорта "Домодедово". ⠀
"Мы продолжаем работу по возвращению в эксплуатацию российской авиатехники: вслед за грузовым Ил-96-400Т сегодня в строй вернулся прошедший все необходимое обслуживание пассажирский Ту-214. В будущем году продолжим передачу самолетов. Благодарю всех, кто принимает участие в решении этой важной задачи, а вместе с коллегами из Red Wings рассчитываем, что самолет будет успешно работать на благо авиакомпании и пассажиров", – гендиректор лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко." Михаил Подхватилин.
Ту-214 изготовили на Казанском авиационном заводе в 2009 году. Он оборудован российскими двигателями ПС-90А. Имеет современное навигационное и спасательное оборудование, соответствует актуальным мировым требованиям к самолету своего класса.
Максимальная дальность этого Ту-214 превышает 7000 км, а с полной коммерческой загрузкой он может перевозить пассажиров на расстояние до 5200 км.
До 2017 года борт эксплуатировали авиакомпании "Трансаэро" и Red Wings.