https://sputnik-abkhazia.ru/20240203/obnovlennyy-tu-214-sovershil-pervyy-passazhirskiy-reys-1050047280.html

Обновленный Ту-214 совершил первый пассажирский рейс

Обновленный Ту-214 совершил первый пассажирский рейс

Лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко." восстановила летную годность принадлежащего ей самолета Ту-214. Лайнер передан в эксплуатацию авиакомпании Red Wings. 03.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-03T11:59+0300

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аэропорт сочи

аэропорт

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Обновленный Ту-214 совершил первый пассажирский рейс из Москвы в Сочи. Традиционно борт встретили водяной аркой. Загрузка первого рейса составила более 90%, сообщила пресс-служба сочинского аэропорта.Самолет принадлежит авиакомпании Red Wings. Со следующей недели борт направят на международные полеты из аэропорта "Домодедово". ⠀Ту-214 изготовили на Казанском авиационном заводе в 2009 году. Он оборудован российскими двигателями ПС-90А. Имеет современное навигационное и спасательное оборудование, соответствует актуальным мировым требованиям к самолету своего класса. Максимальная дальность этого Ту-214 превышает 7000 км, а с полной коммерческой загрузкой он может перевозить пассажиров на расстояние до 5200 км.До 2017 года борт эксплуатировали авиакомпании "Трансаэро" и Red Wings.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/bolee-milliona-turistov-obsluzhil-aeroport-sochi-na-zarubezhnykh-napravleniyakh-1048784923.html

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