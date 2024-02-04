https://sputnik-abkhazia.ru/20240204/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-putinu-v-svyazi-s-udarom-po-lisichansku-1050053340.html

Бжания выразил соболезнования Путину в связи с ударом по Лисичанску

Бжания выразил соболезнования Путину в связи с ударом по Лисичанску

ВСУ 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске. Как сообщили власти ЛНР, 28 человек погибли, 10 пострадали. 04.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-04T14:16+0300

2024-02-04T14:16+0300

2024-02-04T16:19+0300

в абхазии

абхазия

аслан бжания

владимир путин

лнр

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с украинским ракетным ударом по Лисичанску. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент Абхазии также выразил соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику.Лисичанск расположен рядом с линией фронта он был освобожден летом 2022 года. Город регулярно обстреливается украинской армией.Удар по пекарне был нанесен в субботу, 3 февраля. Погибли 28 мирных жителей, еще десять получили ранения. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы, под которыми могут быть люди. 4 февраля в республике объявлен днем траура.

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