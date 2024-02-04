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Бжания выразил соболезнования Путину в связи с ударом по Лисичанску
Бжания выразил соболезнования Путину в связи с ударом по Лисичанску
ВСУ 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске. Как сообщили власти ЛНР, 28 человек погибли, 10 пострадали. 04.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-04T14:16+0300
2024-02-04T14:16+0300
2024-02-04T16:19+0300
в абхазии
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аслан бжания
владимир путин
лнр
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с украинским ракетным ударом по Лисичанску. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент Абхазии также выразил соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику.Лисичанск расположен рядом с линией фронта он был освобожден летом 2022 года. Город регулярно обстреливается украинской армией.Удар по пекарне был нанесен в субботу, 3 февраля. Погибли 28 мирных жителей, еще десять получили ранения. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы, под которыми могут быть люди. 4 февраля в республике объявлен днем траура.
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абхазия, аслан бжания, владимир путин, лнр
абхазия, аслан бжания, владимир путин, лнр
Бжания выразил соболезнования Путину в связи с ударом по Лисичанску
14:16 04.02.2024 (обновлено: 16:19 04.02.2024)
ВСУ 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске. Как сообщили власти ЛНР, 28 человек погибли, 10 пострадали.
СУХУМ, 4 фев - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с украинским ракетным ударом по Лисичанску. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"Разделяю Вашу боль и выражаю соболезнования семьям погибших. Народ Абхазии скорбит вместе с Луганской Народной Республикой и всем российским народом", - в частности, говорится в тексте.
Президент Абхазии также выразил соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта он был освобожден летом 2022 года. Город регулярно обстреливается украинской армией.
Удар по пекарне был нанесен в субботу, 3 февраля. Погибли 28 мирных жителей, еще десять получили ранения. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы, под которыми могут быть люди. 4 февраля в республике объявлен днем траура.