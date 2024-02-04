https://sputnik-abkhazia.ru/20240204/pravdivaya-satira-komedii-rusdrama-podnimayut-voprosy-morali-i-deneg-1050052467.html
Правдивая сатира: комедии РУСДРАМа поднимают вопросы морали и денег
Правдивая сатира: комедии РУСДРАМа поднимают вопросы морали и денег
Режиссер Антон Корнилов в гостях радио Sputnik Абхазия рассказал об особенностях и смыслах спектакля по Фазилю Искандеру "Рассказ мула старого Хабуга" и о... 04.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-04T15:00+0300
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Правдивой сатирой назвал Корнилов постановку "Рассказ мула старого Хабуга" по произведению Фазиля Искандера. По его словам, несмотря на то, что спектакль комедийный, он поднимает важные и серьезные темы. 1 апреля в РУСДРАМе покажут премьеру – комедию "Виндзорские проказницы" по пьесе Уильяма Шекспира. Эта постановка станет первой премьерой в 2024 году. Труппа уже приступила к репетициям, были распределены роли. Сэра Джона Фальстафа сыграет Кирилл Шишкин, его пажа - Джамбул Жордания. По словам Корнилова, одна из главных проблем, которая поднимается Шекспиром – монетизация нравственности. В интервью режиссер признался, что ему комфортно работать с абхазскими артистами в РУСДРАМе. "Я все время когда выпускаю спектакль, возвращаюсь в Москву и думаю, когда я поеду в Абхазию. Мне комфортно работать с артистами, мне нравится театр, мне нравится тот профессионализм, который пропагандируется в этом театре, и я с большим удовольствием работаю", - сказал он. Подробнее слушайте в беседе Sputnik.
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абхазия, русдрам, театр, культура, видео, мультимедиа, видео
абхазия, русдрам, театр, культура, видео, мультимедиа, видео
Правдивая сатира: комедии РУСДРАМа поднимают вопросы морали и денег
Режиссер Антон Корнилов в гостях радио Sputnik Абхазия рассказал об особенностях и смыслах спектакля по Фазилю Искандеру "Рассказ мула старого Хабуга" и о предстоящих премьерах 2024 года.
Правдивой сатирой назвал Корнилов постановку "Рассказ мула старого Хабуга" по произведению Фазиля Искандера. По его словам, несмотря на то, что спектакль комедийный, он поднимает важные и серьезные темы.
1 апреля в РУСДРАМе покажут премьеру – комедию "Виндзорские проказницы" по пьесе Уильяма Шекспира. Эта постановка станет первой премьерой в 2024 году. Труппа уже приступила к репетициям, были распределены роли. Сэра Джона Фальстафа сыграет Кирилл Шишкин, его пажа - Джамбул Жордания.
По словам Корнилова, одна из главных проблем, которая поднимается Шекспиром – монетизация нравственности.
В интервью режиссер признался, что ему комфортно работать с абхазскими артистами в РУСДРАМе.
"Я все время когда выпускаю спектакль, возвращаюсь в Москву и думаю, когда я поеду в Абхазию. Мне комфортно работать с артистами, мне нравится театр, мне нравится тот профессионализм, который пропагандируется в этом театре, и я с большим удовольствием работаю", - сказал он.
Подробнее слушайте в беседе Sputnik.