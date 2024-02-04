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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240204/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-pochti-sto-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1050053734.html
Российские средства ПВО сбили почти сто украинских дронов за сутки
Российские средства ПВО сбили почти сто украинских дронов за сутки
Всего с начала специальной военной операции на Украине было уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11775 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. 04.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-04T16:14+0300
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 97 украинских дронов в небе над ЛНР, Харьковской и Запорожской областями. Об этом сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении отражены четыре атаки противника, Киев потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Krab" и артиллерийскую систему М777.На Краснолиманском направлении отражены три атаки ВСУ, поражены до 120 солдат противника, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.На Донецком направлении российские войска за сутки поразили до 380 бойцов ВСУ, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля "Козак", шесть пикапов, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов 47-й механизированной бригады. На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 115 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и орудие Д-20.На Запорожском направлении за сутки ВСУ потеряли потерял до 45 бойцов, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО "Град", на Херсонском направлении - до 30 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 и орудие Д-20.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240201/pochemu-leopardy-chellendzhery-i-abramsy-stali-samym-uyazvimym-superoruzhiem-1050027873.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости

Российские средства ПВО сбили почти сто украинских дронов за сутки

16:14 04.02.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 04.02.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Всего с начала специальной военной операции на Украине было уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11775 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 97 украинских дронов в небе над ЛНР, Харьковской и Запорожской областями. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки уничтожен склад горючего ВСУ в Днепропетровской области, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении отражены четыре атаки противника, Киев потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Krab" и артиллерийскую систему М777.
На Краснолиманском направлении отражены три атаки ВСУ, поражены до 120 солдат противника, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
На Донецком направлении российские войска за сутки поразили до 380 бойцов ВСУ, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля "Козак", шесть пикапов, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов 47-й механизированной бригады. На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 115 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и орудие Д-20.
На Запорожском направлении за сутки ВСУ потеряли потерял до 45 бойцов, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО "Град", на Херсонском направлении - до 30 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 и орудие Д-20.
Американский танк М1 - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2024
Военная спецоперация РФ в Донбассе
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