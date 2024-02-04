https://sputnik-abkhazia.ru/20240204/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-pochti-sto-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1050053734.html

Российские средства ПВО сбили почти сто украинских дронов за сутки

Российские средства ПВО сбили почти сто украинских дронов за сутки

Всего с начала специальной военной операции на Украине было уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11775 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. 04.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-04T16:14+0300

2024-02-04T16:14+0300

2024-02-04T16:14+0300

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 97 украинских дронов в небе над ЛНР, Харьковской и Запорожской областями. Об этом сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении отражены четыре атаки противника, Киев потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Krab" и артиллерийскую систему М777.На Краснолиманском направлении отражены три атаки ВСУ, поражены до 120 солдат противника, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.На Донецком направлении российские войска за сутки поразили до 380 бойцов ВСУ, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля "Козак", шесть пикапов, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов 47-й механизированной бригады. На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 115 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и орудие Д-20.На Запорожском направлении за сутки ВСУ потеряли потерял до 45 бойцов, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО "Град", на Херсонском направлении - до 30 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 и орудие Д-20.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240201/pochemu-leopardy-chellendzhery-i-abramsy-stali-samym-uyazvimym-superoruzhiem-1050027873.html

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