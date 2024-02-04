https://sputnik-abkhazia.ru/20240204/snegurki-kanadki-ili-begashi-kak-pravilno-nazyvat-konki-1050022178.html

Снегурки, "канадки" или бегаши? Как правильно называть коньки

Снегурки, "канадки" или бегаши? Как правильно называть коньки

Откуда взялись известные каждому советскому ребенку "снегурки", "канадки", хоккейки, бегаши и ледорубы, и какие прозвища есть у современных коньков. 04.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-04T11:36+0300

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Снегурки, "канадки" или бегаши? Как правильно называть коньки Снегурки, "канадки" или бегаши? Как правильно называть коньки

Считается, что коньки в Россию привез Петр Первый в 18 веке. Почему тонкие стальные лезвия получили такое название и что связывает их с лошадьми?Слушайте подкасты РИА Новости.

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