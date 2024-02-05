https://sputnik-abkhazia.ru/20240205/grazhdanin-i-nachalnik-ankvab-o-novykh-formakh-nalogovykh-deklaratsiy-1050058299.html

Гражданин и начальник: Анкваб о новых формах налоговых деклараций

Гражданин и начальник: Анкваб о новых формах налоговых деклараций

О новых формах налоговых деклараций и порядке их заполнения в эфире радио Sputnik рассказал главный инспектор управления информационных технологий Министерства... 05.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-05T18:34+0300

2024-02-05T18:34+0300

2024-02-05T18:35+0300

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абхазия

министерство по налогам и сборам абхазии

декларации

налоги

доходы

учет

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Гражданин и начальник: Анкваб о новых формах налоговых деклараций Гражданин и начальник: Анкваб о новых формах налоговых деклараций

О новых формах налоговых деклараций и порядке их заполнения в эфире радио Sputnik рассказал главный инспектор управления информационных технологий Министерства по налогам и сборам Абхазии Тенгиз Анкваб.Министерство по налогам и сборам Абхазии утвердило три новые формы налоговых деклараций: с доходов физических лиц, на горюче-смазочные материалы и по акцизному налогу. Около полугода назад была утверждена и декларация по налогу на добавленную стоимость. Ранее она работала для юридических лиц, теперь же и для индивидуальных предпринимателей, сообщил Анкваб.Изменения форм налоговых деклараций связана с работой МНС по постепенному усовершенствованию учета."Внедрили ряд новшеств. Например, личный кабинет налогоплательщика. Если воспользоваться им, то большую часть математических расчетов на себя берет машина. Насколько было теоретически возможно упростили жизнь налогоплательщика и при этом усовершенствовали учет", – сказал Анкваб.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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