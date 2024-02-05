https://sputnik-abkhazia.ru/20240205/ostorozhno-spoyler-filmografiya-romana-polanski-i-roman-doverie-ernana-diaza-1050021871.html

Осторожно, спойлер: фильмография Романа Полански и роман "Доверие" Эрнана Диаза

Осторожно, спойлер: фильмография Романа Полански и роман "Доверие" Эрнана Диаза

Авторы программы "Осторожно, спойлер!" Ирина Турава и Артур Гагулия обсуждили фильмографию режиссера Романа Полански с акцентом на его новое творение – фильм... 05.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-05T10:14+0300

2024-02-05T10:14+0300

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Осторожно, спойлер: фильмография Романа Полански и роман "Доверие" Эрнана Диаза Осторожно, спойлер: фильмография Романа Полански и роман "Доверие" Эрнана Диаза

Авторы программы "Осторожно, спойлер!" Ирина Турава и Артур Гагулия обсуждили фильмографию режиссера Романа Полански с акцентом на его новое творение – фильм "Дворец". В традиционной литературной части передачи речь идет о романе "Доверие" Эрнана Диаза.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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