https://sputnik-abkhazia.ru/20240205/ostorozhno-spoyler-filmografiya-romana-polanski-i-roman-doverie-ernana-diaza-1050021871.html
Осторожно, спойлер: фильмография Романа Полански и роман "Доверие" Эрнана Диаза
Осторожно, спойлер: фильмография Романа Полански и роман "Доверие" Эрнана Диаза
Авторы программы "Осторожно, спойлер!" Ирина Турава и Артур Гагулия обсуждили фильмографию режиссера Романа Полански с акцентом на его новое творение – фильм... 05.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-05T10:14+0300
2024-02-05T10:14+0300
2024-02-05T11:04+0300
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Осторожно, спойлер: фильмография Романа Полански и роман "Доверие" Эрнана Диаза
Осторожно, спойлер: фильмография Романа Полански и роман "Доверие" Эрнана Диаза
Авторы программы "Осторожно, спойлер!" Ирина Турава и Артур Гагулия обсуждили фильмографию режиссера Романа Полански с акцентом на его новое творение – фильм "Дворец". В традиционной литературной части передачи речь идет о романе "Доверие" Эрнана Диаза.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио
Авторы программы "Осторожно, спойлер!" Ирина Турава и Артур Гагулия обсуждили фильмографию режиссера Романа Полански с акцентом на его новое творение – фильм "Дворец". В традиционной литературной части передачи речь идет о романе "Доверие" Эрнана Диаза.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.