https://sputnik-abkhazia.ru/20240205/vzaimnyy-interes-gvindzhiya-o-sotrudnichestve-abkhazii-i-rossii-v-sfere-vysshego-obrazovaniya--1050042439.html
Взаимный интерес: Гвинджия о сотрудничестве Абхазии и России в сфере высшего образования
Взаимный интерес: Гвинджия о сотрудничестве Абхазии и России в сфере высшего образования
О том, как взаимодействует Абхазский госуниверситет с российскими вузами, какие возможности есть у абхазской молодежи для поступления за пределами республики... 05.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-05T15:08+0300
2024-02-05T15:08+0300
2024-02-05T15:08+0300
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Взаимный интерес: Гвинджия о сотрудничестве Абхазии и России в сфере высшего образования
Взаимный интерес: Гвинджия о сотрудничестве Абхазии и России в сфере высшего образования
О том, как взаимодействует Абхазский госуниверситет с российскими вузами, какие возможности есть у абхазской молодежи для поступления за пределами республики, в эфире радио Sputnik рассказал проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского государственного университета Максим Гвинджия.В АГУ прошла встреча ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никиты Анисимова со студентами. В ближайшее время будет подготовлено соглашение о сотрудничестве двух вузов, в рамках которого мы будем развиваться, отметил Гвиджия в эфире радио."Мы постоянно находимся в процессе поиска партнеров, с кем подписываем двусторонние соглашения. Сейчас у нас около ста с различными вузами. Большинство в России. Мы давно сотрудничаем с ВШЭ по разным проектам и будем развивать дальше", – отметил Гвинджия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, учеба, сотрудничество, аудио
подкасты, учеба, сотрудничество, аудио
О том, как взаимодействует Абхазский госуниверситет с российскими вузами, какие возможности есть у абхазской молодежи для поступления за пределами республики, в эфире радио Sputnik рассказал проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского государственного университета Максим Гвинджия.
В АГУ прошла встреча ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никиты Анисимова со студентами. В ближайшее время будет подготовлено соглашение о сотрудничестве двух вузов, в рамках которого мы будем развиваться, отметил Гвиджия в эфире радио.
"Мы постоянно находимся в процессе поиска партнеров, с кем подписываем двусторонние соглашения. Сейчас у нас около ста с различными вузами. Большинство в России. Мы давно сотрудничаем с ВШЭ по разным проектам и будем развивать дальше", – отметил Гвинджия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.