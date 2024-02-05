https://sputnik-abkhazia.ru/20240205/vzaimnyy-interes-gvindzhiya-o-sotrudnichestve-abkhazii-i-rossii-v-sfere-vysshego-obrazovaniya--1050042439.html

Взаимный интерес: Гвинджия о сотрудничестве Абхазии и России в сфере высшего образования

Взаимный интерес: Гвинджия о сотрудничестве Абхазии и России в сфере высшего образования

О том, как взаимодействует Абхазский госуниверситет с российскими вузами, какие возможности есть у абхазской молодежи для поступления за пределами республики... 05.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-05T15:08+0300

2024-02-05T15:08+0300

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Взаимный интерес: Гвинджия о сотрудничестве Абхазии и России в сфере высшего образования Взаимный интерес: Гвинджия о сотрудничестве Абхазии и России в сфере высшего образования

О том, как взаимодействует Абхазский госуниверситет с российскими вузами, какие возможности есть у абхазской молодежи для поступления за пределами республики, в эфире радио Sputnik рассказал проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского государственного университета Максим Гвинджия.В АГУ прошла встреча ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никиты Анисимова со студентами. В ближайшее время будет подготовлено соглашение о сотрудничестве двух вузов, в рамках которого мы будем развиваться, отметил Гвиджия в эфире радио."Мы постоянно находимся в процессе поиска партнеров, с кем подписываем двусторонние соглашения. Сейчас у нас около ста с различными вузами. Большинство в России. Мы давно сотрудничаем с ВШЭ по разным проектам и будем развивать дальше", – отметил Гвинджия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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