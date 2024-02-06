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Районы Абхазии пострадали от последствий сильного ветра
Районы Абхазии пострадали от последствий сильного ветра
Ухудшение погоды сохранится в республике до 7 февраля, ожидаются сильные осадки, ветер с порывами до 25 метров в секунду, гроза. На побережье – дождь, в... 06.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-06T12:45+0300
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Все районы Абхазии пострадали от сильного ветра в ночь с 5 на 6 февраля. Об этом Sputnik рассказали в местных администрациях.Упавшие стволы повредили линии электропередачи и троллейбусные линии, на месте работают коммунальные службы и сотрудники СУЭС. Автомобильное движение в городе не затруднено.В Очамчыре сильным ветром снесло крышу многоквартирного дома, повалены деревья в некоторых селах, повреждены электрические провода.Несколько деревьев повалило в Ткуарчале. К утру службы ЖКХ их убрали, движение в городе не заблокировано. По словам главы администрации Исидора Дочия, город остался без света из-за обрыва электропроводов, аварию ликвидируют в ближайшее время. Ветер также повалил высоковольтный столб в поселке Акармара ночью 5 февраля, жители поселка остались без света. Для решения проблемы ожидается подкрепление из "Черноморэнерго" в течение дня.В Галском районе обошлось без серьезных последствий – упало около пяти деревьев, их убирают коммунальщики. Движение в городе не заблокировано. В Гудаутском районе несколько деревьев повалило на дороге в Лыхны. В Звандрипше снесло три небольших моста – движение не заблокировано, ремонт возьмет на себя администрация села. Из-за обрыва проводов село осталось без света. Электричества нет и в селах Хуап, Джирхуа, Лыхны. Упавшие деревья повредили линии электропередачи в Гулрыпшском районе. Стихия затронула Дранду и Бабушару, поселок Агудзера. Подтоплений не было, крыши домов целы. Последствия устраняются.Без света из-за обрыва проводов осталась и часть Гагры. На месте работают городские службы и энергетики.
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Районы Абхазии пострадали от последствий сильного ветра
12:45 06.02.2024 (обновлено: 13:12 06.02.2024)
Ухудшение погоды сохранится в республике до 7 февраля, ожидаются сильные осадки, ветер с порывами до 25 метров в секунду, гроза. На побережье – дождь, в предгорьях – мокрый снег, на дорогах возможна гололедица
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Все районы Абхазии пострадали от сильного ветра в ночь с 5 на 6 февраля. Об этом Sputnik рассказали в местных администрациях.
В Сухуме ветер повалил деревья в микрорайоне Синоп, в районе АГУ и в парке имени Ефрема Эшба.
Упавшие стволы повредили линии электропередачи и троллейбусные линии, на месте работают коммунальные службы и сотрудники СУЭС. Автомобильное движение в городе не затруднено.
В Очамчыре сильным ветром снесло крышу многоквартирного дома, повалены деревья в некоторых селах, повреждены электрические провода.
Несколько деревьев повалило в Ткуарчале. К утру службы ЖКХ их убрали, движение в городе не заблокировано. По словам главы администрации Исидора Дочия, город остался без света из-за обрыва электропроводов, аварию ликвидируют в ближайшее время. Ветер также повалил высоковольтный столб в поселке Акармара ночью 5 февраля, жители поселка остались без света. Для решения проблемы ожидается подкрепление из "Черноморэнерго" в течение дня.
В Галском районе обошлось без серьезных последствий – упало около пяти деревьев, их убирают коммунальщики. Движение в городе не заблокировано.
В Гудаутском районе несколько деревьев повалило на дороге в Лыхны. В Звандрипше снесло три небольших моста – движение не заблокировано, ремонт возьмет на себя администрация села. Из-за обрыва проводов село осталось без света. Электричества нет и в селах Хуап, Джирхуа, Лыхны.
Упавшие деревья повредили линии электропередачи в Гулрыпшском районе. Стихия затронула Дранду и Бабушару, поселок Агудзера. Подтоплений не было, крыши домов целы. Последствия устраняются.
Без света из-за обрыва проводов осталась и часть Гагры. На месте работают городские службы и энергетики.