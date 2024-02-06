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Районы Абхазии пострадали от последствий сильного ветра

Районы Абхазии пострадали от последствий сильного ветра

Ухудшение погоды сохранится в республике до 7 февраля, ожидаются сильные осадки, ветер с порывами до 25 метров в секунду, гроза. На побережье – дождь, в... 06.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-06T12:45+0300

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Все районы Абхазии пострадали от сильного ветра в ночь с 5 на 6 февраля. Об этом Sputnik рассказали в местных администрациях.Упавшие стволы повредили линии электропередачи и троллейбусные линии, на месте работают коммунальные службы и сотрудники СУЭС. Автомобильное движение в городе не затруднено.В Очамчыре сильным ветром снесло крышу многоквартирного дома, повалены деревья в некоторых селах, повреждены электрические провода.Несколько деревьев повалило в Ткуарчале. К утру службы ЖКХ их убрали, движение в городе не заблокировано. По словам главы администрации Исидора Дочия, город остался без света из-за обрыва электропроводов, аварию ликвидируют в ближайшее время. Ветер также повалил высоковольтный столб в поселке Акармара ночью 5 февраля, жители поселка остались без света. Для решения проблемы ожидается подкрепление из "Черноморэнерго" в течение дня.В Галском районе обошлось без серьезных последствий – упало около пяти деревьев, их убирают коммунальщики. Движение в городе не заблокировано. В Гудаутском районе несколько деревьев повалило на дороге в Лыхны. В Звандрипше снесло три небольших моста – движение не заблокировано, ремонт возьмет на себя администрация села. Из-за обрыва проводов село осталось без света. Электричества нет и в селах Хуап, Джирхуа, Лыхны. Упавшие деревья повредили линии электропередачи в Гулрыпшском районе. Стихия затронула Дранду и Бабушару, поселок Агудзера. Подтоплений не было, крыши домов целы. Последствия устраняются.Без света из-за обрыва проводов осталась и часть Гагры. На месте работают городские службы и энергетики.

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