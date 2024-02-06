https://sputnik-abkhazia.ru/20240206/takie-obstoyatelstva-kvarchiya-o-rabote-doma-prestarelykh-v-abkhazii--1050066543.html

Такие обстоятельства: Кварчия о работе дома престарелых в Абхазии

Такие обстоятельства: Кварчия о работе дома престарелых в Абхазии

Директор Абхазского государственного дома-интерната для престарелых и инвалидов Анна Кварчия в эфире радио Sputnik рассказала, как государство поддерживает... 06.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-06T14:31+0300

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Такие обстоятельства: Кварчия о работе дома престарелых в Абхазии Такие обстоятельства: Кварчия о работе дома престарелых в Абхазии

Министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба представил президенту отчет о реализации ведомственных государственных целевых программ за прошедший год. В рамках программы "Помощь на дому" одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам была оказана поддержка 209 подопечным. На это из республиканского бюджета было выделено около 9 миллионов рублей. В отчете речь также шла о работе Абхазского государственного дома-интерната для престарелых и инвалидов. Директор учреждения Анна Кварчия в интервью радио Sputnik рассказала, какую помощь оказывает государство дому-интернату и на каких условиях туда попадают постояльцы. В доме-интернате содержатся 46 постояльцев, есть свободные места, отметила Кварчия. По ее словам, в учреждение попадают граждане Абхазии, не имеющие близких кровных родственников. "У нас не должны находиться люди с психическими отклонениями. Это часто путают. Люди с хроническими психическими отклонениями должны находиться в психоневрологическом интернате. Но как такового в Абхазии его нет. И когда инвалиды детства с деменцией, с имбецилизмом начинают к нам оформляться, у нас всегда скандал. Мы не можем их принять, потому что нет специализированных отделений. А психиатрическая больница тоже не может их постоянно держать. Звено психоневрологического интерната у нас выпало", – рассказала Кварчия. Слушайте подкаст.

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