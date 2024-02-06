https://sputnik-abkhazia.ru/20240206/takie-obstoyatelstva-tarba-i-mazlum-ogly-ob-uchebe-v-teatralnom-uchilische-imeni-schepkina--1050058142.html

Такие обстоятельства: Тарба и Мазлум-оглы об учебе в Театральном училище имени Щепкина

Такие обстоятельства: Тарба и Мазлум-оглы об учебе в Театральном училище имени Щепкина

Как проходит обучение в театральном училище имени Щеикина, что самое сложное в процессе занятий, о мечтах по ролям, в эфире радио Sputnik рассказали... 06.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-06T10:14+0300

2024-02-06T10:14+0300

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высшее театральное училище имени щепкина

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Такие обстоятельства: Тарба и Мазлум-оглы об учебе в театральное училище имени Щепкина Такие обстоятельства: Тарба и Мазлум-оглы об учебе в театральное училище имени Щепкина

По словам студентов, учиться в театральном училище сложно, сессии не легкие, особенно зимние, погода влияет на эмоциональное состояние, но каждый нашел решение, как справляться с этими сложностями."Институт позволяет образовываться не только в сфере театра, нас обучают и истории, и литературе, и танцу, ощущение, как будто нас готовят не просто к театральной деятельности, а из нас делают образованных людей искусства, которым после этого ничего не страшно", – отметила Софья в беседе.В 2022 году состоялся первый набор студентов из Абхазии в Высшее театральное училище имени Щепкина. Будущих актеров готовят специально для Государственного Русского театра драмы имени Искандера в Сухуме. Набор студентов проходил на базе РУСДРАМа. В учебное заведение поступили 15 человек.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, такие обстоятельства, студенты, русдрам, высшее театральное училище имени щепкина, аудио