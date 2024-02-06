https://sputnik-abkhazia.ru/20240206/takie-obstoyatelstva-tarba-i-mazlum-ogly-ob-uchebe-v-teatralnom-uchilische-imeni-schepkina--1050058142.html
Такие обстоятельства: Тарба и Мазлум-оглы об учебе в Театральном училище имени Щепкина
Такие обстоятельства: Тарба и Мазлум-оглы об учебе в Театральном училище имени Щепкина
Как проходит обучение в театральном училище имени Щеикина, что самое сложное в процессе занятий, о мечтах по ролям, в эфире радио Sputnik рассказали... 06.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-06T10:14+0300
2024-02-06T10:14+0300
2024-02-06T10:17+0300
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студенты
русдрам
высшее театральное училище имени щепкина
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Такие обстоятельства: Тарба и Мазлум-оглы об учебе в театральное училище имени Щепкина
Такие обстоятельства: Тарба и Мазлум-оглы об учебе в театральное училище имени Щепкина
По словам студентов, учиться в театральном училище сложно, сессии не легкие, особенно зимние, погода влияет на эмоциональное состояние, но каждый нашел решение, как справляться с этими сложностями."Институт позволяет образовываться не только в сфере театра, нас обучают и истории, и литературе, и танцу, ощущение, как будто нас готовят не просто к театральной деятельности, а из нас делают образованных людей искусства, которым после этого ничего не страшно", – отметила Софья в беседе.В 2022 году состоялся первый набор студентов из Абхазии в Высшее театральное училище имени Щепкина. Будущих актеров готовят специально для Государственного Русского театра драмы имени Искандера в Сухуме. Набор студентов проходил на базе РУСДРАМа. В учебное заведение поступили 15 человек.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, студенты, русдрам, высшее театральное училище имени щепкина, аудио
подкасты, такие обстоятельства, студенты, русдрам, высшее театральное училище имени щепкина, аудио
Такие обстоятельства: Тарба и Мазлум-оглы об учебе в Театральном училище имени Щепкина
10:14 06.02.2024 (обновлено: 10:17 06.02.2024)
Как проходит обучение в театральном училище имени Щеикина, что самое сложное в процессе занятий, о мечтах по ролям, в эфире радио Sputnik рассказали студенты-второкурсники Софья Тарба и Амин Мазлум-оглы.
По словам студентов, учиться в театральном училище сложно, сессии не легкие, особенно зимние, погода влияет на эмоциональное состояние, но каждый нашел решение, как справляться с этими сложностями.
"Институт позволяет образовываться не только в сфере театра, нас обучают и истории, и литературе, и танцу, ощущение, как будто нас готовят не просто к театральной деятельности, а из нас делают образованных людей искусства, которым после этого ничего не страшно", – отметила Софья в беседе.
В 2022 году состоялся первый набор студентов из Абхазии в Высшее театральное училище имени Щепкина. Будущих актеров готовят специально для Государственного Русского театра драмы имени Искандера в Сухуме. Набор студентов проходил на базе РУСДРАМа. В учебное заведение поступили 15 человек.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.