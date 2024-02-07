https://sputnik-abkhazia.ru/20240207/arshba-rasskazala-kak-reshayutsya-problemy-s-energoobespecheniem-v-shkolakh-i-sadakh-sukhuma--1050076088.html

Аршба рассказала, как решаются проблемы с энергообеспечением в школах и садах Сухума

Аршба рассказала, как решаются проблемы с энергообеспечением в школах и садах Сухума

Заместитель начальника Управления образования Администрации города Сухум Марина Аршба в интервью радио Sputnik рассказала, насколько образовательные учреждения... 07.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-07T15:20+0300

2024-02-07T15:20+0300

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Аршба о решении проблем с электроснабжением в школах Аршба о решении проблем с электроснабжением в школах

Как рассказала Марина Аршба, в столице Абхазии в трех школах есть котельные и там проведено общее отопление, но и но зависит от электричества. В этих школах ситуация с обогревом лучше, чем там, где обогреваются только классные комнаты. В детских садах ситуация лучше - 8 из 13 дошкольных учреждений после капитального ремонта обеспечены котельными. Намерения обеспечить и остальные учреждения котельными есть, этот вопрос стоит на повестке. Подробности слушайте в подкасте.

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