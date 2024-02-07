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Аршба рассказала, как решаются проблемы с энергообеспечением в школах и садах Сухума
Аршба рассказала, как решаются проблемы с энергообеспечением в школах и садах Сухума
Заместитель начальника Управления образования Администрации города Сухум Марина Аршба в интервью радио Sputnik рассказала, насколько образовательные учреждения... 07.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-07T15:20+0300
2024-02-07T15:20+0300
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Аршба о решении проблем с электроснабжением в школах
Аршба о решении проблем с электроснабжением в школах
Как рассказала Марина Аршба, в столице Абхазии в трех школах есть котельные и там проведено общее отопление, но и но зависит от электричества. В этих школах ситуация с обогревом лучше, чем там, где обогреваются только классные комнаты. В детских садах ситуация лучше - 8 из 13 дошкольных учреждений после капитального ремонта обеспечены котельными. Намерения обеспечить и остальные учреждения котельными есть, этот вопрос стоит на повестке. Подробности слушайте в подкасте.
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Аршба рассказала, как решаются проблемы с энергообеспечением в школах и садах Сухума
15:20 07.02.2024 (обновлено: 15:25 07.02.2024)
Заместитель начальника Управления образования Администрации города Сухум Марина Аршба в интервью радио Sputnik рассказала, насколько образовательные учреждения столицы обеспечены источниками энергии.
Как рассказала Марина Аршба, в столице Абхазии в трех школах есть котельные и там проведено общее отопление, но и но зависит от электричества. В этих школах ситуация с обогревом лучше, чем там, где обогреваются только классные комнаты. В детских садах ситуация лучше - 8 из 13 дошкольных учреждений после капитального ремонта обеспечены котельными. Намерения обеспечить и остальные учреждения котельными есть, этот вопрос стоит на повестке.
Подробности слушайте в подкасте
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