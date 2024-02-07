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Карнецян: Абхазия богата на туристические тренды

Карнецян: Абхазия богата на туристические тренды

О наиболее востребованных видах туризма в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал эксперт туристической компании Армен Карнецян. 07.02.2024, Sputnik Абхазия

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Карнецян: Абхазия богата на туристические тренды Карнецян: Абхазия богата на туристические тренды

Как отметил Карнецян, сегодня востребованы экотуризм и активный туризм. "Это общая тенденция в мире. Если раньше был популярным неактивный вид отдыха –приехать, поваляться на пляже, то сегодня нет. Сегодня это может быть рыбалка, поход. Сегодня человек хочет больше двигаться, как в целях оздоровления, так и просто подвигаться. В этом плане Абхазия очень богата", – сказал Карнецян. Слушайте подкаст.

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