https://sputnik-abkhazia.ru/20240207/karnetsyan-abkhaziya-bogata-na-turisticheskie--trendy--1050069669.html
Карнецян: Абхазия богата на туристические тренды
Карнецян: Абхазия богата на туристические тренды
О наиболее востребованных видах туризма в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал эксперт туристической компании Армен Карнецян. 07.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-07T10:34+0300
2024-02-07T10:34+0300
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Карнецян: Абхазия богата на туристические тренды
Карнецян: Абхазия богата на туристические тренды
Как отметил Карнецян, сегодня востребованы экотуризм и активный туризм. "Это общая тенденция в мире. Если раньше был популярным неактивный вид отдыха –приехать, поваляться на пляже, то сегодня нет. Сегодня это может быть рыбалка, поход. Сегодня человек хочет больше двигаться, как в целях оздоровления, так и просто подвигаться. В этом плане Абхазия очень богата", – сказал Карнецян. Слушайте подкаст.
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Карнецян: Абхазия богата на туристические тренды
10:34 07.02.2024 (обновлено: 10:37 07.02.2024)
О наиболее востребованных видах туризма в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал эксперт туристической компании Армен Карнецян.
Как отметил Карнецян, сегодня востребованы экотуризм и активный туризм.
"Это общая тенденция в мире. Если раньше был популярным неактивный вид отдыха –приехать, поваляться на пляже, то сегодня нет. Сегодня это может быть рыбалка, поход. Сегодня человек хочет больше двигаться, как в целях оздоровления, так и просто подвигаться. В этом плане Абхазия очень богата", – сказал Карнецян.