https://sputnik-abkhazia.ru/20240207/parlament-prinyal-zakonoproekt-o-gossluzhbe-v-pervom-chtenii-1050080261.html
Парламент принял законопроект о госслужбе в первом чтении
Парламент принял законопроект о госслужбе в первом чтении
Согласно законопроекту, госслужащим в Абхазии можно будет стать уже в 21 год и остаться им до 65 лет. 07.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-07T19:48+0300
2024-02-07T19:48+0300
2024-02-07T19:59+0300
в абхазии
парламент
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Депутаты Парламента приняли законопроект “О государственной службе” в первом, но не в окончательном чтении.Документ устанавливает должности госслужбы: Согласно законопроекту, на гражданскую службу могут поступать граждане, достигшие 21 года, что позволит нанимать персонал без опыта работы и военной службы. Однако это положение намерены пересмотреть при рассмотрении во втором чтении. Из числа работников госслужбы исключен административно-технический персонал, деятельность которого будет регулироваться трудовым законодательством. Это позволит предъявлять более высокие требования к госслужащим. Уполномоченный президентом госорган будет формировать единый кадровый резерв госслужащих. Предельный возраст пребывания на госслужбе – 60 лет, его служба может продлеваться ежегодно на 12 месяцев до достижения 65 лет. Госслужащие должны проходить повышение квалификации не реже одного раза в три года️, а раз в пять лет – аттестацию.
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парламент
Парламент принял законопроект о госслужбе в первом чтении
19:48 07.02.2024 (обновлено: 19:59 07.02.2024)
Согласно законопроекту, госслужащим в Абхазии можно будет стать уже в 21 год и остаться им до 65 лет.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Депутаты Парламента приняли законопроект “О государственной службе” в первом, но не в окончательном чтении.
Документ устанавливает должности госслужбы:
политические госдолжности,
должности государственной гражданской службы (категории – руководители, помощники, специалисты;
группы – высшие, главные, ведущие, старшие, младшие),
должности правоохранительной службы,
должности дипломатической службы.
Согласно законопроекту, на гражданскую службу могут поступать граждане, достигшие 21 года, что позволит нанимать персонал без опыта работы и военной службы. Однако это положение намерены пересмотреть при рассмотрении во втором чтении.
Из числа работников госслужбы исключен административно-технический персонал, деятельность которого будет регулироваться трудовым законодательством. Это позволит предъявлять более высокие требования к госслужащим.
Уполномоченный президентом госорган будет формировать единый кадровый резерв госслужащих.
Предельный возраст пребывания на госслужбе – 60 лет, его служба может продлеваться ежегодно на 12 месяцев до достижения 65 лет.
Госслужащие должны проходить повышение квалификации не реже одного раза в три года️, а раз в пять лет – аттестацию.