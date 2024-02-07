https://sputnik-abkhazia.ru/20240207/parlament-prinyal-zakonoproekt-o-gossluzhbe-v-pervom-chtenii-1050080261.html

Парламент принял законопроект о госслужбе в первом чтении

Парламент принял законопроект о госслужбе в первом чтении

Согласно законопроекту, госслужащим в Абхазии можно будет стать уже в 21 год и остаться им до 65 лет. 07.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-07T19:48+0300

2024-02-07T19:48+0300

2024-02-07T19:59+0300

в абхазии

парламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1d/1043391252_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8b19e1969c8d8d95ae9cb7f0a95e2ef9.jpg

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Депутаты Парламента приняли законопроект “О государственной службе” в первом, но не в окончательном чтении.Документ устанавливает должности госслужбы: Согласно законопроекту, на гражданскую службу могут поступать граждане, достигшие 21 года, что позволит нанимать персонал без опыта работы и военной службы. Однако это положение намерены пересмотреть при рассмотрении во втором чтении. Из числа работников госслужбы исключен административно-технический персонал, деятельность которого будет регулироваться трудовым законодательством. Это позволит предъявлять более высокие требования к госслужащим. Уполномоченный президентом госорган будет формировать единый кадровый резерв госслужащих. Предельный возраст пребывания на госслужбе – 60 лет, его служба может продлеваться ежегодно на 12 месяцев до достижения 65 лет. Госслужащие должны проходить повышение квалификации не реже одного раза в три года️, а раз в пять лет – аттестацию.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

парламент